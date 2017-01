Hissa vai a lançamento de candidato do PDT

O deputado federal Hissa Abrahão, presidente estadual do Partido Democrático Trabalhista (PDT), participou, nesta terça-feira (17), na sede da sigla pedetista, em Brasília (DF), do lançamento da candidatura do parlamentar André Figueiredo (CE) à presidência da Câmara dos Deputados.

Hissa Abrahão antecipou, em duas semanas, o início dos trabalhos na capital federal para ajudar na campanha do ex-ministro das Comunicações. “É o nome unânime dentro do partido. Vou buscar junto aos colegas parlamentares de outros partidos, o apoio para a candidatura de André, que, além de amigo, é humano e vai estabelecer o espírito público que tanto o Congresso Nacional necessita”, comentou.

Para Hissa, o Congresso Nacional tem uma via de alternância de poder à presidência da Câmara dos Deputados. “O Congresso não pode ser um ‘puxadinho’ do governo. O Legislativo precisa ser fortalecido e o André Figueiredo tem o perfil para colocar o rumo naquela Casa”, disse.

A eleição da nova Mesa Diretora da Câmara vai ocorrer no dia 2 de fevereiro. Onze cargos, entre presidente, dois vice-presidentes, quatro secretários e quatro suplentes serão escolhidos.