Hissa realiza reunião com Comissão Trabalhista

O deputado federal Hissa Abrahão (PDT-AM) participou, nesta quinta-feira (16), da abertura dos trabalhos da Comissão Especial da Reforma Trabalhista (PL 6787/16), na Câmara Federal, em Brasília (DF).

A primeira audiência pública contou com a participação do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, além do presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Ives Gandra da Silva Martins Filho; e o procurador-geral do Trabalho, Ronaldo Curado Fleury. Na ocasião, os convidados apresentaram o texto, de autoria do executivo federal, sobre a reforma, seguido de debate entre os parlamentares.

Hissa,que é oposição ao governo, criticou o texto exposto pela mesa. Ele ressaltou que se mostrará presente na apresentação de requerimentos, para que o trabalhador brasileiro não saia prejudicado nessa reforma. “Apresentarei requerimentos e fiscalizarei os debates para que o trabalhador não perca seus direitos garantidos, que ainda não são suficientes para garantir uma dignidade. Vamos cobrar melhorias, e não retrocessos”, declarou o deputadoHissa Abrahão destacou que sua atuação na Comissão Especial será para que o trabalhador brasileiro tenha seus direitos assegurados e que também tenha sempre chances de garantir melhorias, com segurança jurídica para reivindicar os pleitos trabalhistas. “Não podemos nos calar e principalmente se tornar um ‘entreguista’.

Vamos convocar os presidentes sindicais, os líderes de todas as categorias para debatermos amplamente cada dispositivo da reforma. Não vamos aceitar que os trabalhadores percam seus direitos conquistados com muita luta. É hora de avançar todas as forças”, comentou.O debate continuará em mais quatro sessões para a leitura dos textos da reforma e em seguida os parlamentares poderão requerer os méritos para qualquer alteração.