Hissa pretende implantar um centro de referência destinado aos idosos de Manaus

O candidato a prefeito de Manaus pela Coligação ‘Novas Ideias, Novo Caminho’, Hissa Abrahão, pretende priorizar em sua administração, a partir de 2017, a rede pública de saúde. Entre as metas a serem cumpridas, está a criação do Hospital e Condomínio do Idoso.

Conforme a proposta, o modelo vai concentrar em um só complexo, desde moradia a um centro de saúde destinado aos atendimentos emergencial e clínico para a terceira idade.

Embora o bairro ainda não tenha sido escolhido, Hissa Abrahão afirmou que serão investidos cerca de R$ 45 milhões na construção do local, obtidos a partir de parcerias com organismos nacionais e internacionais. “É um modelo de bastante sucesso na Europa, países da América Latina, e que chegou ao Brasil, por meio das cidades do nordeste e sudeste. Nossa meta é a cada ano da gestão construir uma etapa. Começaremos pela área de convivência e lazer, depois os apartamentos e na última etapa, o hospital”, comentou.

Hissa explicou ainda que a ideia é implantar o hospital de referência, em que o paciente faça atividade esportiva e cultural, seja consultado, e trate das doenças de maior complexidade. “Se o idoso quiser morar, teremos os apartamentos de moradia. Ele adoeceu, precisa se tratar, o paciente contará com o hospital para ser assistido. Se ele optar por fazer somente as atividades físicas, ele terá direito. Será o primeiro centro de referência para a terceira idade. Nós precisamos valorizar e dar um tratamento digno a quem construiu parte da história do Estado”, destacou.

A conclusão da obra do Hospital e Condomínio do Idoso deverá ser em 2020 com a gestão pedetista. “Uma das apostas de nossa gestão é a implantação desse projeto. E faremos de tudo para construirmos entre as zonas Leste e Norte da capital”, concluiu.

Com informações da assessoria