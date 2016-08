Hissa é o único candidato, dos três convidados, a participar de evento na Fieam

Acompanhado do vice Adjuto Afonso, o prefeiturável Hissa Abrahão, da ‘Coligação Novas Ideias, Novo Caminho’ (PDT/PSDC), apresentou, na tarde desta sexta-feira (26), parte do seu plano de governo, durante encontro com empresários dos setores da indústria, comércio e agricultura.

O Ciclo de Apresentação das Propostas dos Candidatos à Prefeitura de Manaus 2016 ocorreu na sede da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), no Centro, e contou com a presença de um dos três candidatos convidados para a reunião. Os outros dois participantes, Henrique Oliveira (SD) e Arthur Neto (PSDB) não foram ao encontro.

Em sua fala, Hissa destacou aos empresários o critério de sua administração a partir de 2017, que contará com uma gestão humanizada e inclusiva, sustentável e inteligente. “Gestão inteligente é usar a tecnologia, a informatização em prol da população. Deixar o sistema de transporte coletivo informatizado, os serviços da prefeitura de forma mais ágil e acabar com filas e demoras em repartições públicas”, falou.

No auditório, Hissa Abrahão explicou ainda a ideia da sua administração inclusiva, na qual a gestão será feita de baixo para cima, com a participação direta da população. O prefeiturável também comentou sobre o Plano Municipal Intermodal que será implantado em seu governo e também da criação do Transporte Fluvial Urbano.

“Vamos organizar todo o sistema de deslocamento de pessoas. Temos o sistema de táxi, mototáxi, transporte coletivo, executivo e alternativo, mas nenhum é interligado. Nós implantaremos um novo modal interligado ao sistema, que é o transporte fluvial urbano. Os passageiros poderão se deslocar pela orla de Manaus, saindo da área da Ponta Negra até a orla do São Raimundo ou até a Colônia Antônio Aleixo. Enfim, é mais uma opção de transporte para a população”, destacou.

Questionado pelo presidente da Faea (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas), Muni Lourenço, sobre a insegurança na zona rural de Manaus, sobretudo, nas áreas produtoras da capital, Hissa explicou que em sua gestão criará a Secretaria Municipal de Cidadania, na qual vai reestruturar a Guarda Municipal.

“A prefeitura pode contribuir fortalecendo a Guarda Municipal, triplicando o efetivo e treinando os guardas para lidar com situações preventivas e repressivas, se for o caso. A lei permite que o guarda ande armado. Na zona rural, a guarda vai ajudar a PM no patrulhamento nas áreas, de forma a inibir os delitos”, defendeu.

Ciclo

Para o presidente da Fieam, Antônio Silva, o Ciclo é uma maneira dos empresários debaterem com os candidatos o plano de governo e avalizar o comprometimento do prefeiturável na melhoria da qualidade de vida da população. “Nossa ação é para contribuir com o plano de governo do futuro gestor. Quero parabenizar ao candidato que atendeu ao nosso convite e debateu para toda a classe empresarial ligada aos setores da indústria, comércio e agricultura”.

A assessoria do prefeito Arthur Neto informou que o candidato não participou do evento em razão de compromissos de cunho administrativo.

A assessoria do candidato Henrique Oliveira, por meio de nota, informou que o prefeiturável participou na tarde de hoje, de uma caminhada no bairro Parque São Pedro, na Zona Norte. A atividade iniciou às 15h30, mas estendeu-se até às 18h devido ao número de moradores que se fizeram receptivos à caminhada nas ruas do bairro.

“O candidato tentou conciliar as duas atividades, mas infelizmente não foi possível se fazer presente no vento da Fieam por conta de horário e tempo de deslocamento. A assessoria de imprensa do candidato comunicou a coordenação do evento e reiterou pedidos de desculpas pela ausência do mesmo. Além disso, o candidato se mostrou aberto e à disposição para receber/reunir com os representantes da entidade em uma oportunidade futura”, finalizou o comunicado.

