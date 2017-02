Hissa é indicado pelo PDT para a comissão especial da reforma trabalhista

A diretoria do Partido Democrático Trabalhista (PDT), em Brasília (DF), indicou o deputado federal Hissa Abrahão, que é presidente estadual da sigla, para compor a comissão especial da Reforma Trabalhista, na Câmara dos Deputados. A decisão foi anunciada na noite da terça-feira (14).

“Recebo com muito orgulho essa indicação. Intensificaremos nossa luta na defesa do trabalhador brasileiro que pode ser penalizado, se essa reforma for aprovada na integralidade. Estaremos atentos na comissão e iremos propor alternativas viáveis para a reforma. Nós, da oposição, não iremos permitir que o trabalhador perca direitos e benefícios adquiridos com muita luta, em um passado não muito distante”, comentou.

Na semana passada, o deputado federal participou da manifestação contra a reforma trabalhista, que reuniu mais de dois mil policiais, em frente ao Congresso Nacional. Na ocasião, o parlamentar se comprometeu a lutar pela classe bem como por todos os trabalhadores brasileiros.

Além do deputado amazonense, a bancada do PDT indicou o parlamentar André Vidigal (ES) para a comissão especial.

Com informações da assessoria