Hissa diz que definirá apoio para segundo turno em 10 dias e seguirá defendendo o estado na Câmara Federal

Hissa Abrahão (PDT) conquistou 27.506 votos da população manauara na disputa pela prefeitura da cidade, ficando em sexto lugar entre os candidatos. Por meio de nota divulgada na noite deste domingo (2), Hissa afirmou que vai definir apoio a Arthur ou Marcelo a partir do dia 12 deste mês.

Hissa agradeceu os votos conquistados e disse entender o resultado das urnas como um pedido dos manauaras para que continue defendendo os interesses do estado na Câmara Federal. Na nota, ele disse ainda ter recebido o resultada da forma “mais tranquila possível”.

“Agradeço a cada eleitor que depositou a confiança na nossa candidatura e parou para ouvir as ideias realizáveis. A população quer que eu termine o meu mandato de deputado federal, atuando em Brasília (DF), na defesa dos interesses do Amazonas. E vou continuar a luta, seguir com a minha trajetória. A cada eleição, nós aprendemos uma lição. Em relação ao apoio no segundo turno, vou decidir daqui a dez dias, juntamente, com o meu partido, o PDT”, diz o deputado na nota.

Por equipe EM TEMPO online