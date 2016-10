Hissa afirma ter cumprido seu papel ao divulgar propostas para Manaus

O deputado federal e candidato a prefeito de Manaus, Hissa Abrahão (PDT) votou às 10h30, na seção 370, da escola estadual Waldocke Frick de Lima, rua Santa Helena, bairro Tarumã. Hissa estava acompanhado de seu candidato a vice-prefeito, deputado estadual Adjunto Afonso (PDT).

Na chegada, o candidato Hissa optou em esperar na fila e após a votação disse estar bastante otimista de que conseguirá virar o jogo e chegar ao segundo turno. “Eu entrego a Deus. Quando nós ganhamos algo ficamos cheios de alegria, mas quando perdemos adquirimos experiência e sabedoria. Portanto, cumpri o meu papel divulgando as ideias e propostas para Manaus”, falou.

Questionado sobre quem irá apoiar no 2º turno, Hissa afirma que é muito cedo para comentar, tendo em vista que o resultado só sai no final da tarde. “Muita coisa ainda tem para acontecer. Agora caso eu não ganhe vamos discutir e reavaliar todo o cenário político, ficando assim a decisão com o meu partido”, informou.

Após votar Hissa acompanhou a votação do seu candidato a vice, adjunto Afonso e de lá seguirá para “fiscalizar as escolas para saber se tudo está em ordem”. O candidato não confirmou onde iria acompanhar a apuração das urnas.

Colaborou Diogo Dias