Hissa Abrahão realiza panfletagem no Centro de Manaus

A quatro dias das eleições municipais, o prefeiturável Hissa Abrahão (PDT), da coligação ‘Novas Ideias, Novo Caminho’, foi ao Centro da capital amazonense para panfletar e dialogar com os eleitores.

Na companhia da ‘Juventude 12’, ele conversou com transeuntes, ambulantes e taxistas. A intenção do candidato é conquistar mais votos para chapa antes do pleito eleitoral.

“A eleição não acabou e não tem nada ganho. Muita gente está indecisa e nós estamos fazendo a nossa parte para levar as nossas ideias e conquistar o eleitor. Vamos lutar até o fim da eleição, sem o poder das máquinas”, ressaltou.

Entre as propostas, Hissa citou a reconstrução da área comercial e turística da cidade. Ele declarou que vai ganhar reforço na área de segurança.

“A prefeitura não pode ser omissa em não fazer a sua parte na área de segurança. Com o apoio da Guarda Municipal, que será reestruturada, as viaturas vão patrulhar o local diuturnamente. As ruas precisam estar iluminadas. A prefeitura tem de fazer a sua parte”, comentou ao vendedor.

Com informações da assessoria