Hipnose para vendas? Treinamento chega a Manaus em agosto

Ciclo de cursos é algo nunca oferecido ou visto em Manaus, por se tratar de um produto diferenciado e voltado para áreas especificas – Divulgação

Já pensou usar a hipnose para vendas? O Centro de Desenvolvimento Humano (Upper) traz para Manaus, nos duas 12 e 13 de agosto, no Instituto de Ensino Superior Brasileiro (ESB), localizado na avenida Djalma Batista, 1661, o hipnoterapeuta, Fernando Felix, que vai ministrar uma palestra sobre treinamento de vendas e persuasão.

A proposta é fazer desse treinamento um diferencial dos cursos, em função de tópicos, como a linguagem hipnótica. Utilizando a hipnose como base, o especialista vai ensinar técnicas de memorização e organização de tempo, pontuará sobre estratégias para venda de produtos, serviços e ideias.

Leia também:Empreendedores terão cursos de capacitação para aperfeiçoar vendas

Segundo o coordenador do evento, Thiago Motta, esse ciclo de cursos é algo nunca oferecido ou visto em Manaus, por se tratar de um produto voltado para áreas especificas, que permitirá o participante falar com desenvoltura para qualquer plateia. Por exemplo: improvisar com irreverência; fazer aberturas e fechamentos de impacto, entre outros.

“Você poderá por exemplo conhecer o conceito de empatia: a arte de se colocar no lugar do outro; o relacionamento para negociação; comandos embutidos de linguagem e se tornar aquela pessoa que todo mundo quer por perto, mas não o chato da turma. Aquela pessoa que comanda”, atesta o coordenador que também é hipnoterapeuta.

Sobre o palestrante

Com mais de 17 anos de experiência em vendas e liderança de equipes comerciais, Fernando Felix é trainer em Programação Neurolinguística (PNL), com formações em Hipnose Clínica, não Verbal e certificações internacionais nas áreas de Comunicação, Liderança e Relações Humanas. Ele também tem uma vasta experiência na condução de grupos ‘in company’.

Para saber mais sobre o evento, acesse site:www.centroupper.com/persuasao ou pelo fone: 98249-5099

Sobre Hipnose

O termo hipnose vem do grego “hipnos” – Deus grego do sono. Na história da hipnose, quando o James Braid batizou o termo “hipnose”, o conhecimento que se tinha na época é que era uma espécie de sono que podia ser induzido. Hoje se sabe que a hipnose não se trata de sono, mas sim de um estado alterado de consciência.

De acordo com a Enciclopédia de Programação Neurolinguística, “hipnose é a arte e a ciência de usar padrões verbais e não-verbais de comunicação para ajudar um indivíduo a entrar em estados de consciência alterada”. Esse estado é gerado por uma modificação gradual da atenção, que pode ser gerado por fatores externos ou pelo direcionamento dado pelo hipnólogo durante a comunicação.

EM TEMPO

Com informações da assessoria

Leia mais:

Lojistas esperam alta de 50% nas vendas do Dia dos Pais

Empresas da construção registram aumento nas vendas de imóveis em Manaus