Hillary vence em cidades americanas que já concluíram votação

Dixville Notch, uma pequena cidade com apenas oito eleitores registrados em New Hampshire, no noroeste dos Estados Unidos, elegeu a candidata democrata, Hillary Clinton, à Presidência. A localidade estava autorizada a abrir as urnas nas primeiras horas desta terça-feira (8), antes da maioria dos centros de votação pelo país. As informações são da Agência Ansa.

Hillary recebeu quatro votos, enquanto o republicano Donald Trump ficou três. O liberal Gary Johnson ficou com um voto.

Outras duas cidades em New Hampshire, Hart’s Location e Millsfield, também já concluíram a votação, quase à meia-noite. No primeiro município, Hillary também venceu com 17 votos dos 36 totais. Já em Millsfield, o ganhador foi Donald Trump, com 16 votos contra cinco conquistados por Hillary.

A lei de New Hampshire permite que a votação seja encerrada e os votos sejam contados antes da média nacional em cidades com menos de 100 habitantes, desde que todos já tenham votado. Há decadas, estes três municípios competem por qual vota primeiro e a maioria dos eleitores vai às urnas nas primeiras horas do dia.

Agência Ansa