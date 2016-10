Hillary Clinton e Trump fazem último debate antes das eleições dos EUA

A menos de três semanas das eleições para a presidência dos Estados Unidos, a democrata Hillary Clinton e o republicano Donald Trump participam do terceiro e último debate da corrida eleitoral. A questão da imigração foi um dos primeiros temas do debate – que está sendo transmitido e comentado ao vivo por todas as redes de televisão, rádio, redes sociais e até em salas de cinema de várias cidades norte-americanas. O debate pode definir o vencedor das eleições. As pesquisas mostram Hillary Clinton à frente de Donald Trump, com diferença que variam entre seis e 11 pontos percentuais.

O debate, com previsão para durar 90 minutos, ocorre na Universidade de Nevada, na cidade de Las Vegas (estado de Nevada). O moderador, o jornalista Chris Wallace da rede de televisão Fox News, além do tema da imigração, fará perguntas sobre economia e temas internacionais e checará a aptidão de Hillary e de Trump para o cargo de presidente dos Estados Unidos.

As acusações a Trump sobre assédio sexual, feitas por várias mulheres, também serão temas abordados no debate. Hillary igualmente responderá às acusações de que usou seu computador pessoal para enviar e receber mensagens do governo norte-americano durante o período em que foi secretária de Estado dos EUA.

Em uma das primeiras intervençoes, Hillary Clinton disse que Donald Trump tem chamado, ao longo da campanha, os mexicanos de estupradores. Ela acusou o candidato republicando também de ter usado o”trabalho de pessoas não documentadas [imigrantes ilegais] para construir a Torre Trump [um dos principais imóveis do empresário Donald Trump em Nova York]” e “trabalhadores mal pagos”.

Hillary disse que, em sua política de imigração, pretende colocar esses trabalhadores na legalidade. “Eu quero todo mundo fora das sombras”, disse Hillary Clinton, acrescentando que o plano de Trump visa explorar as pessoas que trabalham de forma ilegal.

Em resposta, Donald Trump disse que a proposta de Hillary Clinton sobre imigração “é um desastre”. Ele criticou a política dos democratas de evitar que as pessoas aguardem a sua vez de entrar diretamente nos Estados Unidos. “Precisamos de fronteiras fortes”, disse, ao defender que os imigrantes têm de esperar pelo processo de imigração e aguardar a cidadania.

Hillary Clinton disse que prefere leis em vez de fronteiras fortes. Ela prometeu que, nos primeiros 100 dias depois de eleita irá propor ao Congresso a aprovação de uma lei que possibilite trabalho e cidadania para todos os que desejam emigrar para os Estados Unidos.

O ator de Ted Danson e a atriz Mary Steenburgen, ambos amigos de Hillary Clinton, estão presentes ao debate.

Por José Romildo

Agência Brasil