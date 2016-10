Hillary Clinton cogitou Bill Gates e Tim Cook para vice-presidente

Dois nomes totalmente ligados à tecnologia foram cogitados para serem vice-presidente na chapa da democrata Hillary Clinton nas eleições de novembro: Tim Cook, atual CEO da Apple, e Bill Gates, fundador da Microsoft. A informação foi divulgada pelo site WikiLeaks. A notícia é da Agência Ansa.

De acordo com uma série de novos documentos revelados, havia 39 nomes na lista de possíveis candidatos a vice-presidente de Hillary na batalha eleitoral pela Casa Branca contra o republicano Donald Trump. Também havia empresários, militares e personalidades políticas, entre eles Mary Barra (General Motors), Michael Bloomberg, Ursula Burns (Xerox), Muhtar Kent (Cola-Cola), Judith Rodin (Fundação Rockfeller) e Howard Schultz (Starbucks).

Os nomes aparecem em um e-mail enviado em 17 de março de 2016 pelo estrategista de campanha de Hillary, John Podesta, que afirma que esta é a “primeira seleção” de pessoas a serem consideradas para a Vice-Presidência.

No fim de agosto, Tim Cook foi anfitrião de um evento para arrecadar fundos para a campanha de Hillary, mas ainda não se sabe se o CEO da Apple é democrata ou republicano, pois ele também já realizou um ato no Vale do Silício para a campanha de Paul Ryan, atual presidente da Câmara dos Representantes e líder dos conservadores no Capitólio.

A equipe de campanha de Hillary, porém, tem se irritado com os vazamentos do WikiLeaks e acusado hackers russos de estarem por trás disso, já que Moscou prefere Trump na Casa Branca.

A publicação dos relatórios motivou o governo dos EUA a pressionar o Equador a cortar o acesso à Internet em sua embaixada em Londres, onde o fundador do WikiLeaks, Julian Assange, está refugiado.

No fim de toda a especulação, Hillary resolveu nomear Tim Kaine como vice. O senador da Virginia também estava na lista criada por Podesta, assim como Bernie Sanders, que a ex-primeira-dama enfrentou nas primárias democratas.

Por Agência Ansa