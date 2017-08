Hidrômetros estão na mira de criminosos em Manaus

No primeiro semestre deste ano foram registradas 664 ocorrências, de acordo com dados da SSP-AM – fotos: Janailton Falcão

Moradores e comerciantes do centro de Manaus estão reclamando dos constantes roubos de hidrômetros que têm causado interrupção no fornecimento de água na região. De acordo com os próprios moradores, mais de 15 hidrômetros foram roubados somente neste ano. Entre o primeiro semestre do ano passado e o mesmo período deste ano, houve um crescimento de 44,3% nas ocorrências.

Durante os 12 meses de 2016 até julho deste ano, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP–AM) registrou 725 ocorrências entre roubos e furtos de hidrômetros em toda a cidade. Ainda de acordo com a SSP, no primeiro semestre deste ano, 664 casos desse tipo foram registrados na

capital amazonense.

Leia também: Cresce número de furtos de cabos elétricos e de água em Manaus

A Manaus Ambiental informou que as localidades onde mais são registrados esses crimes são o centro da capital, seguido pelas zonas Leste e Norte.

Alguns comerciantes e moradores afirmam ter sido furtados mais de uma vez, ficando sem o fornecimento de água

Os casos mais recentes aconteceram na rua 24 de Maio. De acordo com o microempresário Dimes Alames da Silva, 54, é muito comum acontecer roubo desses equipamentos. “Tenho uma peixaria. Como já sei que é comum o roubo e furto de hidrômetros no Centro, contratei um vigia para cuidar do estabelecimento e também para estar atento quanto ao nosso hidrômetro. Todas as casas do outro lado da rua que estão à venda tiveram os hidrômetros saqueados”, disse o microempresário.

A gerente Lúcia Carvalho, 50, conta que além do seu hidrômetro ter sido roubado, os vândalos levaram parte da grade da sarjeta, por onde escorre a água da chuva. Lúcia reside e trabalha no mesmo local e disse que esse tipo de ocorrência é bastante recorrente. “Geralmente, os casos acontecem pela madrugada, já vi moradores de rua mexendo nas tampas desses hidrômetros, o meu já levaram uma vez. A última foi a grade da sarjeta, que agora terei que

pagar para soldar”.

Boletim de ocorrência

Outro morador e comerciante, que pediu para não ter a identidade revelada, disse que já teve o hidrômetro roubado duas vezes e que, além do prejuízo, ficou sem o fornecimento de água em sua residência.

O roubo de hidrômetros prejudica moradores

“Eles roubam os hidrômetros para retirar os metais de dentro do equipamento. É uma confusão porque desperdiça muita água e acabamos ficando sem o serviço”,

relatou o morador.

O titular da Delegacia Especializada em Combate ao Furto de Energia, Água, Gás e Serviços de Telecomunicações (DECFS), Luiz Felipe de Vasconcelos, explicou que as vítimas devem procurar orientação o quanto antes. “O morador deve imediatamente ir ao Distrito Integrado de Polícia mais próximo da sua residência, registrar um boletim de ocorrência e procurar o centro de atendimento ao consumidor da concessionária de água para avisar o ocorrido e realizar a instalação de um novo contador. Lembrando também que ao ser atendido pela empresa de concessão do serviço, o cidadão deve guardar o protocolo de atendimento”, orientou

a autoridade policial.

Quem tem o hidrômetro furtado deve registrar o boletim, se não for, pode ser penalizado por uso irregular do serviço de água.

Falta de registro pode prejudicar

De acordo com o artigo 155 do Código Penal Brasileiro (CPB), subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, tem como penalidade a reclusão de 1 a 4 anos e pagamento de multa. A legislação também prevê aumento da pena em um terço, se o crime for praticado durante o repouso noturno, conforme o parágrafo primeiro do artigo.

A SSP-AM registrou 725 ocorrências entre roubos e furtos de hidrômetros em toda a cidade

O gerente comercial da Manaus Ambiental, Marcelo Augusto, informou que, somente neste ano, foram realizadas aproximadamente 30 mil fiscalizações de hidrômetros em toda a cidade. Ele ainda ressalta que se o cidadão tiver o contador de água furtado e não comunicar à concessionária, estará prejudicando o abastecimento de água de toda a vizinhança.

“Além de ser crime, pode contaminar a água que abastece as casas vizinhas. Pelo fato de o abastecimento estar ligado diretamente, o desperdício de água aumenta. O correto é, assim que tiver o hidrômetro furtado, entrar em contato com a polícia para registrar o boletim de ocorrência e entrar em contato com a Manaus Ambiental por meio dos sete postos de atendimento presencial, localizados nas unidades do Pronto Atendimento ao Cidadão (PACs) ou por meio do [email protected] , informou o gerente.

Marcelo Augusto ainda orienta que o cidadão pode denunciar o uso indevido do serviço. “A população pode ajudar o combate às fraudes por meio do 0800 092 0195”, destacou.

Bárbara Costa

EM TEMPO