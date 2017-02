Heróis desconhecidos: a rotina de quem faz o bem

Em tempos de violência e intolerância, ver cidadãos que saem de suas casas para fazer o bem ao próximo, distribuir amor e sorrisos é uma tarefa difícil, mas existe.

Histórias como a do pastor Edilson Oliveira que, junto com a esposa dele, distribui copos de sopas nos prontos-socorros para acompanhantes de pacientes e também da autônoma Célia Lima, integrante do grupo Doutores da Alegria, que levam palavras de esperança a pacientes da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) são um dos exemplos desses heróis desconhecidos.

O trabalho voluntário do pastor, começou quando ele mesmo adoeceu e precisou passar por uma cirurgia. Ele necessitou da doação de alimentos de outras pessoas para comer e beber durante meses, uma vez que não conseguia trabalhar.

“Daí eu prometi que iria ajudar as pessoas e foi isso que eu fiz”, disse.

A trajetória de Célia em busca de fazer o bem ao próximo começou há quatro anos, quando ela visitou as unidades hospitalares com pacientes com doenças graves e terminais e percebeu que precisava fazer algo bom por essas pessoas.

“Eu estava deprimida e quando vi aquelas pessoas, percebi que os nossos problemas não são maiores que os das outras pessoas”, disse, motivada pelo grupo Doutores da Alegria.

Uma paciente do Cecon, de 43 anos, que sofre com câncer nos seios, contou que muitas vezes já pensou em desistir do tratamento, mas o apoio e o incentivo desses voluntários fazem com que tenha esperança renovada na cura.

Quem se interessar em ajudar, o pastor Edilson atende no número 99162-9311. Já o Doutores da Alegria, que conta com cem integrantes, recebe novos voluntários.

Ana Sena

EM TEMPO