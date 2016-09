‘Herdeiro da FDN’, filho do ‘Zé Roberto da Compensa’ é preso durante partida de futebol

Luciano da Silva Barbosa, filho do narcotraficante José Roberto Fernandes, o ‘Zé Roberto da Compensa’, foi preso na noite dessa quinta-feira (15), em um campo de futebol, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus.

Ele foi preso em uma ação conjunta entre o Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai) e o Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera).

Conforme a polícia, Luciano estava ‘cuidando’ dos negócios do pai, a frente da facção criminosa Família do Norte (FDN), após ‘Zé Roberto da Compensa’ ser preso e transferido para um presidio federal.

Luciano estava foragido desde de novembro de 2015, quando a Polícia Federal deflagrou a operação ‘La Muralla’, que tinha o objetivo de desarticular a organização criminosa que age na cidade.

O herdeiro do tráfico, como ele é conhecido no muno do crime, foi levado para a sede do DRCO, situada nas dependências da Delegacia Geral, na Zona Centro-Oeste da capital.

