Hércules aterrissa em Manaus; aeronave vai fazer traslado de vítimas da Colômbia para o Brasil

A aeronave C130 Hércules da Força Aérea Brasileira (FAB), que fará o resgate e traslado de vítimas do acidente aéreo envolvendo a delegação da Associação Chapecoense de Futebol e profissionais de comunicação, aterrissou na noite desta terça-feira (29), por volta das 20h, no aeroporto de Ponta Pelada, bairro Crespo, Zona Sul de Manaus.

Na ocasião, uma equipe de profissionais especializados em resgate, do Esquadrão Aeroterrestre de Salvamento (Para-Sar), estará de prontidão para auxiliar no resgate dos brasileiros vítimas do acidente. Também foram disponibilizadas duas aeronaves para transportar familiares das vítimas e equipes de militares.

O Sétimo Comando Aéreo Regional informou que o avião ficará em Manaus até segunda ordem, pois a autorização deve partir da equipe que está trabalhando na identificação e resgate das vítimas na Colômbia.

Portal EM TEMPO