Herculanos e Dom Pedro se enfrentam na decisão do ‘Super Four 2017’ de Basquete

A decisão do ‘Super Four 2017’, competição organizada e realizada pela Federação de Basketball do Amazonas (Febam), acontece neste sábado (18), às 17h, no ginásio do bairro do Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus, reunindo Herculanos/FAST e Dom Pedro/Empek.

“Esta é uma competição de pré-temporada, que reúne o atual campeão e vice-campeão, tanto da primeira divisão, como da segunda. Na etapa inicial, aconteceu o cruzamento olímpico entre o campeão da primeira divisão e o vice-campeão da segunda e o campeão da segunda encarando o vice da primeira. E, os dois vencedores se qualificaram para fazer a grande final desta competição”, explica Jonas Santos de Oliveira, presidente da Febam.

Na semifinal, que foi realizada na terça-feira (14), no ginásio Poliesportivo Renné Monteiro, o Herculanos/FAST passou pelo Tropa Basket (78 a 31), enquanto que o Dom Pedro/Empek suplantou ao All Blacks (64 a 46).

E, a Federação do Amazonas vive um período importante, demonstrando crescimento, que deve ser ainda maior com a entrada da nova diretoria da Confederação Brasileira de Basketball (CBB), que vai dar todo o respaldo as entidades estaduais. O presidente Jonas Santos de Oliveira ficou amplamente satisfeito com a vitória de Guy Peixoto no pleito realizado na sexta-feira (10), no Rio de Janeiro (RJ).

“A eleição do Guy Peixoto nos trouxe a esperança de renovação do nosso basquete, pois ele conseguiu reunir em um único grupo, os maiores ídolos da modalidade, conseguiu também reunir os principais dirigentes do basquete nacional, demonstrando a sua credibilidade e seriedade, além de todo o seu amor pelo basquete. É isso que motivou muito a diretoria da Federação do Amazonas; tenho certeza que muitas pendências já têm sido resolvidas, por isso, a perspectiva e expectativa que depositamos no atual presidente é um negócio fabuloso, pois vem de muito tempo e segue agora, nesta luta diária que temos para resgatar a credibilidade e seriedade do nosso basquete”, comenta Jonas.

Além da decisão do ‘Super Four 2017’, Oliveira relata que, neste final de semana, também serão iniciados os Campeonatos Amazonenses Masculinos 2017, nas categorias Sub-19 e Adulto (primeira e segunda divisões).

