Henrique Oliveira vota e diz que ainda irá definir o apoio para o segundo turno

O candidato Henrique Oliveira (SDD) votou às 8h55, na seção 647, da escola Estadual Ângelo Ramazzotti, Praça Nossa Senhora de Nazaré, Adrianópolis, Zona Centro-Sul. Ele estava acompanhado do candidato a vice-prefeito, Alessandro Bronze (PRTB), da esposa e de um dos filhos.

Henrique chegou ao local de votação às 8h40, esperou na fila e após concretizar sua votação admitiu que não tem possibilidade de ir para o segundo turno e que ainda irá definir seu apoio para o segundo turno. “Depois de finalizada a votação decidirei o meu apoio. Vou para onde o povo estiver”, disse Henrique.

De lá, o candidato acompanhou a votação de Alessandro Bronze, no Colégio Adalberto Valle – Unidade II, av. Via Láctea, nº 835 – Aleixo, Morada do Sol.

Colaborou Fabiane Morais