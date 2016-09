Henrique Oliveira propõe medidas para qualidade de vida de idosos e crianças de Manaus

Visando a qualidade de vida das famílias manauaras, o candidato a prefeito, Henrique Oliveira (SD), inseriu em seu plano de governo propostas para os idosos e crianças da capital amazonense. Durante as atividades na rua, o candidato tem destacado suas ações apresentando propostas específicas para esses públicos.

Nesta terça-feira (27), Henrique percorreu as ruas do Distrito Industrial, na Comunidade da Sharp, Lagoa Verde, Colônia Oliveira Machado e Educandos, todos na Zona Sul. Em conversa com as famílias, Henrique falou dos compromissos firmados com as crianças e idosos.

“As administrações passadas deixaram a desejar com as crianças e há quatro anos a atual administração é atrasada, também, em relação aos idosos. Nós vamos trabalhar para ter uma cidade onde os idosos têm acompanhamento de cuidadores, de geriatras, que tenham o médico em casa, a vacinação contra a gripe e uma atenção à saúde preventiva”, destacou Henrique.

Henrique também pretende realizar campanhas educativas e amplo treinamento do funcionalismo para o atendimento humanizado de idosos e pessoas com deficiência, garantido qualidade total ao público que mais necessita de atenção.

O candidato tem mostrado atenção a essa temática em conversas com a população e, ainda, nos programas da propaganda eleitoral. É que Henrique foi o primeiro a usar a linguagem brasileira de sinais para enviar um recado aos eleitores surdos. Ele também gravou um programa de TV todo em libras e num segundo momento trocou de lugar com o interprete de libras ocupando a janela de tradução e deixando que o tradutor ocupasse o espaço maior do vídeo e enviasse a mensagem toda em libras.

Com informações da assessoria