Henrique Oliveira entra com recurso para assumir governo do Amazonas

O Partido Solidariedade (SD), do ex-vice-governador Henrique oliveira, protocolou um recurso na última terça-feira (16) junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo a suspensão da decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que cassou a chapa de governador e vice, das eleições de 2014.

Segundo Henrique oliveira, o partido ingressou com uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), que tem o objetivo de evitar dano à constituição, por qualquer ato ou omissão do poder público. “O que está sendo questionado é que eu, em nenhum momento, tive o direito de defesa. O acórdão não foi publicado e o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALEAM), David Almeida tomou posse. Isso fere diversos itens da Constituição Brasileira”, explicou Henrique, que reivindica o direito de ser o governador, já que era vice na chapa de José Melo (Pros).

O ex-vice-governador sustenta a tese que a campanha eleitoral do partido não tem relação com os pagamentos suspeito de compra de votos. Ele disse ainda que não foi citado em nenhum momento, nos autos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), como coautor ou autor de crime eleitoral no último pleito para o Governo do Amazonas.

A ADPF será analisada pelo ministro Ricardo Lewandowski. No recurso, há diversos pedidos, entre eles, a solicitação para suspender a cassação do ex-vice-governador e empossá-lo como governador do Estado.

