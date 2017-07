Henrique Oliveira de volta? Retorno e eleição no Amazonas estão na pauta do STF

Se houver alguma decisão a favor dos pedidos, a eleição do próximo domingo pode ser cancelada – Michael Dantas

A corte do Supremo Tribunal Federal (STF), que retorna do recesso nesta terça-feira (1º), poderá apreciar na sessão de amanhã os processos ajuizados naquela instituição contra a realização da eleição direta no Amazonas, que acontece dentro de cinco dias e, cujos preparativos já estão quase todos prontos por parte do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM).

Os recursos ingressados pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), que pede a realização da eleição indireta e, do Partido Solidariedade, do ex-vice-governador Henrique Oliveira, que solicita que ele assuma o cargo de governador, estão sob a relatoria do ministro da corte, Ricardo Lewandowski.

Nesta segunda (31), a presidente do Supremo, ministra Cármen Lúcia, ao emitir despacho nos dois recursos, pediu prioridade e urgência para que sejam analisados ambos os processos por parte da relatoria. Segundo a assessoria de comunicação do Supremo, mesmo com a ausência dos processos na pauta de julgamento, o relator pode levar “em mãos” os autos, se considerar que a situação pede urgência.

Pedido Aleam

Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), nº 464, ingressado pela Assembleia, no dia 7 de junho, questiona a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que determinou a realização de eleição direta no Estado do Amazonas, que acontece no próximo dia 6 de agosto. O processo sustenta ainda que a suspensão deve prevenir vultosos recursos públicos que estão sendo empregados na preparação do certame eleitoral suplementar pelo TRE.

Já a ADPF, nº 456, ajuizado pelo partido Solidariedade, no Supremo, no dia 16 de maio, quer apenas a impugnação do candidato eleito a governador, José Melo, que praticou captação ilícita de voto, conduta que atingiu o então vice-governador Henrique Oliveira (SD). O processo diz: “… alcançando o candidato eleito a vice-governador sem que lhe houvesse qualquer acusação contra a ele dirigida”.

ADI 5525

Aliado a esses recursos referentes à eleição no Estado, o Supremo ainda deve julgar neste mês a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5525, impetrada pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, em que questiona o artigo 4º da Lei 13.165/2015, que alterou o código eleitoral, em relação ao critério de escolha de sucessores de prefeito, governador, senador e presidente da República em caso de cassação pela Justiça Eleitoral. O processo aguarda uma data para entrar em pauta e está sob a relatoria do ministro Luís Roberto Barroso.

Na argumentação, Janot afirma que a alteração do Código Eleitoral, que inseriu o parágrafo 4º ao artigo 224, não pode ser superior ao artigo 81 da Constituição Federal, que tem 29 anos de existência. Nos dois casos há disparidades. Enquanto, o Código Eleitoral preza pela realização de uma eleição suplementar quando o mandatário cassado por força de decisão judicial tiver obtido mais da metade dos votos válidos; a Constituição assegura que em caso de vacância do cargo, deve haver eleição indireta, se o tempo de mandato restante for inferior a 2 anos. No Amazonas, esta escolha ficaria sob o comando dos 24 deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

Esperança

O julgamento dessa ADI traz esperança também para o Partido Podemos do Amazonas, que ingressou junto ao Supremo com uma ação para barrar a eleição direta, com ADPF nº 463, baseada, principalmente, no que diz a Constituição do Estado, em seu artigo 52.

