Henrique Fogaça vem a Manaus para aula-show durante feira gastronômica

O polêmico e exigente chef de cozinha Henrique Fogaça estará em Manaus no próximo sábado (17) para uma super aula-show. Conhecido nacionalmente por sua atuação como jurado do programa ‘Masterchef’, ele será a atração principal da segunda edição do ‘Mercado Amazônico’, que acontece no Centro de Eventos Amazonas Shopping, entre os dias 16 e 18 de setembro.

Durante a feira gastronômica e cultural, o público de Manaus poderá conferir e desfrutar de diversos sabores, além de expressões criativas. Conforme os organizadores, a aula-show com Fogaça é um ‘mimo’ do Amazonas Shopping aos seus frequentadores pela passagem do ‘Dia do Cliente’, comemorado em 15 de setembro, por isso, todos que realizarem compras acima de R$ 150 em uma das lojas do segmento de alimentação do centro comercial ganharão 01 (um) ingresso para curtir as dicas do chef, ao vivo e em cores.

As trocas das notas fiscais por ingressos acontecem no stand da M1, ao lado da Livraria Leitura, até o dia 16, quando inicia o ‘Mercado Amazônico’, ou enquanto durar o estoque. O limite é de um ingresso por Cadastro de Pessoa Física (CPF) e os cupons são cumulativos. A aula-show acontece às 15h do dia 17, na própria tenda do evento.

De acordo com o produtor do Mercado Amazônico, Juliano Macanoni, este é um dos grandes diferenciais da segunda edição do projeto. Macanoni ressalta que Fogaça garantiu sua presença na feira, mesmo com a agenda recheada de compromissos. “Ele será a cereja do bolo”, pontua.

Restaurantes

O produtor pontua que será uma tarefa pioneira realizar o projeto em local privado, onde já existem lojas de gêneros alimentícios. Não à toa, os próprios empreendimentos do Amazonas Shopping comporão as barracas da feira, dentre os quais Alemã, Fast Temaki, Fiorentina, Bobs, Subway, Los Gelados, Mr. Cheney, Pic Poc, Kiñapira e Tucumã Café, com pratos cujos preços vão de R$ 5 a R$ 20.

Macanoni destaca que o fato da tenda ser climatizada também traz um bônus para o evento. A estimativa, segundo ele, é de que 20 mil pessoas circulem diariamente pelo ‘Mercado Amazônico’ para saborear as iguarias. O Festival Gastronômico acontecerá das 17h às 22h.

Além dos diversos tipos de pratos, o evento contará com atrações culturais, como o palco ‘Porão do Alemão’, responsável pela parte musical, e o ‘Studi092′, que trabalha com movimentos criativos e levará vários expositores de artesanato.

Segundo Macanoni, o sucesso do evento é garantido, tanto que ele já cogita três edições anuais dentro do centro comercial. “É algo que estamos prospectando”, assevera.

