Hemoam recebe doadores para campanha anual

O projeto Vida por Vidas mobiliza centenas de jovens voluntários no Brasil e em países da América do Sul todos os anos. Em Manaus, a campanha inicia neste sábado (8) e tem o objetivo de contribuir com o Hemoam, através do incentivo à doação de sangue. O projeto busca conscientizar os cidadãos para o hábito de doar, suprindo assim a demanda dos estoques de sangue nos hospitais e hemocentros.

Em Manaus, a primeira edição do Vida por Vidas foi em 2006. Atualmente, os jovens voluntários são os maiores doadores do Estado. Com mais de 10 anos de existência, o projeto Vida por Vidas procura envolver e mobilizar a participação de voluntários para a doação de sangue e hemoderivados, envolvendo os jovens da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai.

Neste sábado (8), os jovens voluntários iniciarão oficialmente a doação anual durante solenidade na Fundação Hemoam, com a presença da diretoria do hemocentro e demais autoridades. Em 2016, foram mais de 2.000 bolsas de sangue doadas, contribuindo para o estoque do hemocentro de Manaus. O empenho dos jovens, desde a primeira edição, já coletou mais de 10 mil bolsas de sangue para os estoques do Amazonas.

