Hemoam convoca doadores voluntários para garantir estoque no Carnaval

A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) amplia seus esforços para garantir a segurança transfusional do Estado no período do Carnaval. Este ano, a direção redobra seu apelo à sociedade em busca de doadores voluntários de sangue, considerando o baixo estoque de sangue em suas unidades de coleta.

O diretor-técnico Rodrigo Leitão apela para a sensibilidade das pessoas, dizendo que a solução para mudar esta realidade é contar com o apoio primeiramente da imprensa local para atingir a população e convocar os doadores fidelizados e o cidadão que se preocupa com o bem estar da coletividade para vir fazer a doação de imediato. “Não é a Hemoam que precisa de sangue, são as pessoas que se encontram nos leitos de hospitais ou em tratamento de doenças crônicas, malignas ou não”, reforça o diretor.

Segundo o diretor-presidente do Hemoam, Nelson Fraiji, será necessário garantir mil bolsas de sangue no estoque, até o dia 25 de fevereiro.

“Faço um apelo a todos que gozam de boa saúde e estão com idade acima de 18 anos para fazer este gesto de solidariedade humana, a partir de hoje”, disse

