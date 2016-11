Hemoam convoca doadores para aumentar estoque de sangue

O estoque de sangue da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) está abaixo da média diária. Com isso, a direção do órgão está convocando a população de Manaus para comparecer à sede da instituição, localizada na avenida Constantino Nery, nº 4.397, no bairro Chapada, Zona Centro-Sul, para participar do processo de doação.

Entre os tipos sanguíneos mais procurados estão todos os de fatores negativos e, principalmente, os sangues O positivo (O+) e O negativo (O-), pois na ausência de um fator positivo ou um fator negativo, ambos são utilizados, pois são universais.

Podem participar da ação pessoas com idade entre 18 e 69 anos. Menores de idade também podem doar, mas precisam de autorização dos pais ou responsáveis. O doador precisa estar bem de saúde, não ter consumido bebida alcoólica e substancias entorpecentes nas últimas 12 horas, anteriores à doação, e comparecer ao local portando um documento de identificação com foto.

A assessoria de comunicação do órgão informou que, em média, o ideal é que o hemocentro contabilize a quantidade de 700 a 800 bolsas por dia, mas atualmente esse valor está bem abaixo da média. A médica Socorro Viga Yurtsever, chefe do Departamento do Ciclo de Sangue do Hemoam, destacou que atualmente o estoque está com, aproximadamente, 400 bolsas de sangue.

“Para gente trabalhar sem problema é preciso ter, em média, o dobro da quantidade que temos hoje em estoque. É preciso ter, principalmente, um aumento significativo no número de bolsas da tipagem sanguínea O-, que é fundamental para o tratamento das principais doenças graves na unidade. Atualmente, estamos apenas com oito bolsas em estoque e é necessário acima de 18 bolsas diárias”, revelou Socorro Viga.

A justificativa do Hemoam é que, por conta dos últimos feriados nos dias 24 e 28 de outubro, respectivamente, Aniversário de Manaus e Dia do Servidor Público Estadual, muitas pessoas viajaram para regiões no interior do estado e deixaram de participar das atividades realizadas pela fundação.

O Hemoam informou, ainda, que nos próximos dias 3 e 4 de novembro também haverá pontos facultativos na cidade. Sendo que a primeira data é em virtude da transferência do feriado do dia 28 de outubro, quando se comemora o Dia do Servidor Público Municipal.

A segunda, em razão da necessidade de contenção de gastos com o funcionamento da máquina administrativa nos dias que se intercalam feriados e fins de semana. Por conta disso, a uma preocupação maior em ter bolsas de sangue disponíveis para a realização dos serviços oferecidos pela instituição.

Para maiores informações o Hemoam disponibiliza o número de telefone: (92) 3655-0100. A lista completa com as exigências e observações a serem analisadas pela instituição podem ser consultadas clicando aqui.

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO