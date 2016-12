Hemoam convoca doadores de sangue para atender estoque de fim de ano

O Hemocentro do Estado do Amazonas convoca doadores voluntários de sangue para doar, em caráter de urgência, a fim de assegurar o estoque das unidades de saúde, neste período de festas de fim de ano.

‘’Dê ao seu amigo oculto uma bolsa de sangue’’, destacou Dra. Socorro Viga, gerente do Ciclo de Sangue. O Hemoam também informa que haverá expediente no próximo sábado (31), no horário das 7h às 12h. Para mais informações acesse www.hemoam.am.gov.br ou ligue para 3655-0140 / 0166

O atendimento durante a semana é de 8h às 13h30, tanto na unidade do Hemoam, na avenida Constantino Nery, quanto na Maternidade Ana Braga, avenida Alameda Cosme Ferreira.

Com informações da assessoria