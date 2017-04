Hêmilly Lira lança single e promete show de lançamento em Manaus

O ano de 2017 começou muito bem para a cantora Hêmilly Lira, a artista amazonense lançou sua nova música de trabalho ‘Sigo em Frente’, que já está disponível nas plataformas de serviços de streaming. A música foi distribuída pela Warner Chappell Music, que é a responsável por gerenciar os direitos autorias da compositora e toda a produção ficou por conta de Max Viana, filho do cantor Djavan.

Há pouco mais de oito meses morando no Rio de Janeiro, a cantora diz que já percebe uma mudança de vida e das perspectivas de atuação no cenário da música nacional. Aos 28 anos, ela decidiu abrir mão da vida de jornalista que levava em Manaus, para ir em busca de um sonho: viver da música.

“Foi uma decisão muito difícil, demorei uns dois anos amadurecendo a ideia para poder decidir me mudar, mas sinto que hoje chegou a hora e que se não fosse agora, não me arriscaria mais” revela.

Clique aqui para ouvir a nova música de trabalho de Hêmilly Lira

Fazendo em média 10 shows por mês na capital carioca, ela fala da diferente realidade e que se sente em uma vitrine de talentos. “Eu me sinto muito feliz depois que cheguei e comecei a fazer shows. Claro que sinto falta da família e dos amigos, até da farinha, mas aqui a gente está exposta aos grandes empresários e sinto que estou cada vez mais perto de realizar o meu sonho. Quero mostrar para as pessoas que os artistas do Amazonas existem e são tão bons quanto os de outros Estados” diz ela, que levanta a bandeira da cultura amazônica ao acrescentar toadas de boi-bumbá e carimbó em suas apresentações.

Novidades

A volta a Manaus está programada para acontecer ainda este semestre, com um show de lançamento trazendo suas composições e interpretações para o Teatro Amazonas, entretanto, o show ainda está sem data marcada.

Atualmente Lira se dedica ao processo de produção de um EP, com suas composições, além da música “Colo pra você” escrita por Viana. Violão andino, flauta indígena e charango são algumas das novas sonoridades que devem ser incluídas no álbum que Lira e Viana estão preparando. O produto final deve chegar ao público antes do fim do ano. “As maiores novidades eu ainda não posso comentar, mas em breve revelo” finaliza.

Laize Minelli

EM TEMPO