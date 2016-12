Hêmilly Lira assina com a Warner/Chappell Music

Treze é o número da sorte da cantora Hêmilly Lira. Foi num dia 13 de novembro, às 13h, que a artista amazonense de pop romântico nasceu e foi no último dia 13 que ela passou a fazer parte do casting da Warner/Chappell Music – companhia editora de música que integra o Warner Music Group. Na prática, essa divisão da empresa norte-americana será a facilitadora para que a música de Hêmilly ingresse na internet, mais especificamente em plataformas digitais como iTunes, Spotify e Deezer.

O contrato da cantora com a Warner/Chappell Music prevê 1 ano de trabalho. O primeiro single que será distribuído, “Sigo em frente”, é de sua autoria, e foi gravado, arranjado e produzido pelo músico Max Viana, filho do cantor Djavan. A faixa está disponível na SoundCloud de Hêmilly (https://soundcloud.com/hemillylira13/sigo-em-frente-single), mas o lançamento oficial será em janeiro.Em Manaus, Hêmilly Liratinha uma carreira estável como jornalista, que dividia com o trabalho como cantora, mas decidiu correr atrás do que a faz “feliz completamente”, a música, e partiu há cinco meses para morar no Rio de Janeiro. “Essa nova fase é um divisor de águas”, define. “Sonhei com isso a vida inteira e, embora seja difícil mudar para uma cidade longe dos meus amigos, todo esse processo está sendo extremamente valoroso no sentido de crescimento e de evolução, como ser humano e profissional”.A artista garante que a mudança para investir na carreira na capital carioca tem dado certo. “De cara já consegui fazer show em Copacabana, na orla, que é uma grande vitrine para quem está começando”, comemora. “Até um rapaz que já tinha assistido a uns dois shows meus me disse, no último dia em que ele foi, que vai me levar ao programa ‘Encontro com Fátima Bernardes’. Isso tudo vai me deixando muito feliz!”.Quanto à recepção do público a essas apresentações ao vivo, Hêmilly afirma que também não tem do que reclamar. “Pelo fato de ser amazonense achava que iria encontrar uma barreira, mas não. Quando canto toadas e carimbó, por exemplo, a reação é fantástica”.

Apoio

No caminho até chegar a Warner/Chappell Music, Hêmilly Lira teve o apoio do guitarrista Max Viana, que conheceu num show que ele realizou em Manaus. “Eu bati um papo com ele no camarim e trocamos perfis no Facebook”, lembra a artista.

Antes de se mudar para o Rio de Janeiro, há 2 anos e meio a cantora viajou para a capital carioca, levando um DVD independente para apresentar seu trabalho a algumas pessoas. Por meio de uma escritora que gostou da sua música, Hêmilly conheceu um produtor que queria trabalhar com ela, mas a artista ainda não tinha certeza se valeria a pena.

“Eu chamei, então, o Max pelo Facebook e pedi conselhos. Ele pediu para ouvir uma composição minha e eu enviei a música ‘Sigo em frente’. Quinze minutos depois ele retornou e disse, ‘Sua música é hit para tocar na rádio, em novela. Você tem muito potencial e gostaria de produzir você’. Larguei as outras propostas e tudo está valendo muito a pena”.

Hêmilly aprovou a produção e os arranjos de Max Viana para a sua canção. “O que mais me impressionou nele foi a generosidade para mostrar as nuances da minha voz e a minha identidade como cantora”, elogia. No estúdio, ela cruzou ainda com outro artista amazonense. “Em princípio, o tecladista seria o do Seu Jorge, mas o Max entrou em contato com o tecladista da Preta Gil, o Geovanni Andrade. Ao conversarmos, descobrimos que éramos conterrâneos”.

A artista comenta que a direção da Warner recebeu a música “com muito carinho”. “O diretor disse que passamos para a fase de distribuição com louvor!”, lembra. Já a gravação de um disco inteiro está planejada para o primeiro semestre de 2017. “Estamos correndo atrás de investimento, mas a pessoa que vai gravar o CD todo não tenho dúvidas de que será o Max Viana, no estúdio Vilarejo”. Hêmilly Lira aposta ainda que não deverá demorar para que consiga uma gravadora. “Quem sabe não seja a própria Warner?”.

Numa época em que as gravadoras são reticentes em apostar em novos artistas, Hêmilly Lira afirma que ainda não consegue medir o “peso” da presença de um selo como a Warner em seu trabalho. “É um selo de credibilidade, de renome nacional e internacional. Se eu queria começar meu trabalho com o pé direito, tenho certeza de que assinar com a Warner/Chappell é o início de um trabalho de muito sucesso”.