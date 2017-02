Heloisa Faissol, ex-participante de ‘A Fazenda’, é encontrada morta em casa

A socialite Heloísa Faissol, 46, foi encontrada morta pelo seu filho na tarde desta quinta-feira (2) em apartamento no bairro de Copacabana, Rio de Janeiro.

Ainda não se sabe a causa da morte. Em comunicado, a polícia civil afirmou que um procedimento foi instaurado na 13ª Delegacia de Polícia (Ipanema), após realizar uma perícia no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A socialite e funkeira participou da sétima edição do reality show “A Fazenda”, no qual ficou entre as três finalistas. Heloísa ficou conhecida como funkeira de luxo e era chamada de Helô Quebra-Mansão, em referência à funkeira Tati Quebra-Barraco.

FolhaPress