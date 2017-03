Hashtag ‘Vívian merece respeito’ é assunto mais comentado no Twitter

A hashtag “Vívian merece respeito” esteve entre os assuntos mais comentados do Twitter na manhã desta quinta (30). A campanha foi movimentada por fãs da participante do BBB 17 após Marcos fazer uma revelação polêmica a respeito da produção do programa.

Segundo o médico, que foi ao confessionário durante a festa desta quarta, um produtor teria dito a ele: “Depois você come a Vivian”. Momentos antes, em conversa com Ilmar, Marcos observava a colega dançar quando disse: “Quero essa menina aí”. O amigo, então, aconselhou-o a esperar o fim do programa. “Lá fora, lá fora, limpa a baba”.

Depois que voltou à área em que acontecia a comemoração, Marcos fez a revelação a Ilmar e afirmou não saber com quem havia conversado dentro da casa. O mato-grossense insistiu que poderia ter sido Boninho, o diretor do reality, mas Marcos disse que não.

Procurada pelo reportagem, a Globo negou que alguém da equipe do “BBB” tenha feito aquela afirmação. “Nem Boninho nem qualquer outro integrante da direção ou produção do programa disse a frase”.

Ainda conforme a nota enviada à reportagem, a Globo diz que “os participantes da competição vão ao confessionário apenas para votação, quando eles mesmos solicitam por alguma necessidade específica, ou quando são comunicados de alguma penalidade.”

Folhapress