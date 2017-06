Harry Styles anuncia shows em São Paulo e Rio de Janeiro em 2018

Após provar a que veio com sua estreia solo, Harry Styles, anunciou nesta quinta (8) que virá ao Brasil no próximo ano com a turnê “Live On”.

O ex-One Direction fará shows na Jeunesse Arena, no Rio, no dia 27 de maio, e no Espaço das Américas, em São Paulo, no dia 29. Ainda não há informações sobre ingressos.

Em maio deste ano, o britânico lançou o primeiro álbum sem a boy-band, intitulado com seu nome, em que se mostrou um artista maduro ao explorar suas referências musicais.

Aclamado pela crítica, o disco mesclou rock e folk em faixas dançantes e introspectivas.

Folhapress