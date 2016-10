‘Harry Potter e a criança amaldiçoada’ tem pré-lançamento no domingo, em Manaus

Nem precisa de ‘mapa do maroto’. Os fãs da saga de Harry Potter, ansiosos pelo lançamento do oitavo livro da saga, já têm a localização exata para o pré-lançamento de ‘Harry Potter and the cursed child’ (em português ‘Harry Potter e a criança amaldiçoada’). O evento acontece neste domingo (30), a partir das 17h, na Livraria Leitura, localizada no segundo piso do Amazonas Shopping.

O centro de compras mais tradicional de Manaus recebeu a permissão de Hogwarts para a celebração da chegada do título às livrarias. Oficialmente, a obra será lançada na segunda (31), pela editora Rocco. A pré-venda do livro na Livraria Leitura do mall está cotada a R$ 49,50 (Brochura) e R$ 64,50 (Capa Dura). Ao contrário de outras cidades, que contarão com eventos similares, a abertura das caixas com os exemplares em Manaus acontecerá às 22h, para garantir o conforto e segurança dos fãs de todos as idades que já tiraram as varinhas do armário para prestigiar a ação de pré-lançamento, organizada pelo fã-clube oficial Potterday Manaus.

De acordo com a presidente do clube de admiradores da saga – que há seis anos produz eventos na capital do bruxinho mais querido do mundo –, Bárbara Pinheiro, o evento será bastante dinâmico, contando com brincadeiras, sorteio de brindes, além da comercialização de guloseimas que alguns só iriam encontrar em Hogsmeade, o vilarejo habitado somente por bruxos. Na lista de iguarias do mundo mágico de Harry Potter que serão servidas estão sapos de chocolate, feijões mágicos e a famosa cerveja amanteigada. “Daremos um vale coquetel para todos que comparem o livro no dia do evento”, destaca.

Concentração

A concentração acontece às 17h, com a escolha das Casas pelo Chapéu Seletor, para os que irão se aventurar pela primeira vez na escola. A primeira atração fica por conta do ‘Concurso de Cospobre’ ao vivo. Todos que forem participar da brincadeira devem levar materiais recicláveis, papéis, fita adesiva, plástico e outros materiais que acharem necessário para criar na hora o personagem sorteado.

Cada Casa (Grifinória, Sonserina, Corvinal e Lufa-lufa) ficará com um personagem decidido através de sorteio. “Por exemplo: os membros de Corvinal irão tirar o papelzinho para saber qual cospobre fazer. Depois de escolher quem será o modelo, todos da Casa devem ajudar a produzí-lo conforme o personagem sorteado”, especifica Bárbara.

Além do concurso, haverá espaço para fotos, vídeos, músicas e diversas brincadeiras. ideos. Os interessados precisam apenas pegar a plataforma 9 ¾ da estação King’s Cross para chegar a Livraria e aproveitar a oportunidade de levar para casa com antecedência o livro, que vendeu mais de 680 mil cópias no Reino Unido em três dias, conforme a editora Little, Brown Book Group.

Obra

O texto ‘Harry Potter e a criança amaldiçoada’ é o roteiro da peça de mesmo nome escrita por J.K. Rowling (autora da saga), Jack Thorne e John Tiffany, que estreou em junho nos palcos de Londres. A trama se passa 19 anos depois de ‘Harry Potter e as relíquias da morte’, último da série até então, lançado em 2007.

A Rocco chama a versão de “edição de ensaio”, já que este material pode ser futuramente alterado. Mais para frente está previsto o lançamento da “edição definitiva” dos dois volumes do oitavo livro.

Serviço

O quê: Pré-lançamento do livro ‘Harry Potter e a Criança Amaldiçoada’

Quando: Domingo (30), a partir das 17h

Onde: Livraria Leitura do Amazonas Shopping