Hard rock e experimentos musicais na quarta do Porão

Clássicos do hard rock e misturas musicais inusitadas compõem a trilha sonora desta quarta-feira (30), no Porão do Alemão, localizado naavenida Coronel Teixeira, bairro São Jorge, Zona Oeste. A festa rola a cargo da banda MB-4, que agita os rockers com suas novíssimas experiências musicais, e da NoBreak, e vai trazer hits do rock’n’roll dos anos 1980 e 1990 para embalar a última quarta rock do mês. O bar abre às 21h, com promoções de bebidas, e shows ao vivo a partir das 23h.

A quarta rock do Porão tem ingressos a preços promocionais de R$ 5 (pista) e R$ 20 (área VIP), para as mulheres. E, para a alegria dos fãs de cerveja, a Budweiser é a estrela da promoção da noite: na compra de um cooler com 10 long necks da cerveja (R$ 70), o cliente leva 12 unidades. A oferta é válida enquanto durarem os estoques.

Mistura

A primeira atração da noite é a MB-4, que incrementa seu show com experiências chamadas batizadas pela banda como ‘infusões musicais’: no meio de uma música, o grupo insere trechos de canções de outras bandas, até encerrar a brincadeira voltando à música do início.

Outra característica dos shows da MB-4 já conhecida dos fãs são os crossovers de músicas do pop e da MPB. “Fazemos versões de músicas consagradas de gente como Roberto Carlos, Paralamas do Sucesso, Marina Lima, fazendo elas ficarem com a nossa cara e com o peso que o público do Porão espera”, explica Habib.

Hits do rock de hoje também não faltam na setlist da banda: Charlie Brown Jr., Raimundos, Foo Fighters, Kings of Leon, O Rappa, Blink-182, Matanza e até Dragon Ball Z são nomes frequentes nos shows da MB-4. “Acreditamos, ao escolhermos as músicas, que repertório perfeito é aquele que faz a galera cantar do início ao fim”, define o vocal/guitarrista.

Rock Classics

Depois a festa entra nos trilhos do rock’n’roll clássico com o show da NoBreak. No palco, o grupo investe no repertório do hard rock dos anos 1980 e 1990.

“Tocamos Skid Row, Aerosmith, Van Halen, Journey, além de algumas coisas mais recentes de The Outfield, Alice In Chains, Whitesnake”, antecipa Humberto Sobrinho, vocalista da banda. “Clássicos é o que mais tem nos nossos shows”.

Bon Jovi também é um nome referencial no repertório da NoBreak, que dedicou ao grupo norte-americano seu primeiro especial, nove anos atrás.

