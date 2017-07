Happy Holi: Manaus recebe Festival das cores e música em agosto

O espaço Podium da Arena da Amazônia será o palco da festa em 2017 – Divulgação

A segunda edição da Happy já está em contagem regressiva para o dia 13 de agosto. O evento de música eletrônica, originário da Índia, onde foi criado para celebrar a chegada da Primavera, reúne milhares de pessoas vestidas de branco para levar um banho de cores, formando uma verdadeira paleta humana. O espaço Podium da Arena da Amazônia será o palco da festa em 2017.

Neste ano, a novidade é que o gulal – pó colorido que é jogado no público – tem efeito neon, de acordo com o produtor Ricardo Veloso, da Fábrica de Eventos, que traz o evento a capital amazonense pela segunda vez. “O palco montado na edição de 2017 também é outra inovação. Ele é formado por seis triângulos que se encaixam uns aos outros”, conta.

Os DJs convidados para essa edição são Felguk, Chris Leão, Tom e Larissa Lahw. Os ingressos já podem ser adquiridos pelo site aloingressos.com.br para os três setores disponíveis (pista, front stage e backstage) entre R$ 50 e R$ 140.

A primeira edição em Manaus ocorreu em 2015, quando também passou por cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Vitória, Divinópolis, Natal, João Pessoa, Cuiabá, Campinas, Boa Vista, Macapá, Uberlândia, Cuiabá, Divinópolis, Uberaba, Bauru, Franca, Sorocaba, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, Balneário Camboriú e Criciúma.

Holi ou Festival das Cores é realizado na Índia todos os anos entre fevereiro e março. Neste dia, as pessoas atiram tintas das mais diversas cores umas às outras. Em 2014, o conceito passou por 15 cidades brasileiras, com mais de 200 mil participantes no total. O ponto alto da festa, que tem censura de 16 anos, são as colorblasts, as explosões de cores feitas com gulal.

Serviço

Pista 2° Lote – R$ 50,00 Meia-entrada 3X Cartão

Inteira R$ 100,00

Incluso 01 pacote de Pó Colorido + 01 pacote de Tinta Neon

Vendas: Stand da Fábrica – Amazonas Shopping, Loja Colcci Manauara, Osklen Shopping Ponta Negra, Asya Fashion DB Ponta Negra, Manoa e Via Norte, Lojas Bibi Cell Galeria Mundi e Vieiralves

Front Stage 1° Lote – R$ 70,00 Meia-entrada 3X Cartão

Inteira – R$ 140,00

Incluso 02 pacotes de Pó Colorido + 1 pacote de Tinta Neon

Entrada Diferenciada, Bares e Banheiros exclusivos, Localização Privilegiada, você de frente para o palco da Happy Holi

Vendas: Stand da Fábrica – Amazonas Shopping, Loja Colcci Manauara, Osklen Shopping Ponta Negra, Asya Fashion DB Ponta Negra, Manoa e Via Norte, Lojas Bibi Cell Galeria Mundi e Vieiralves

Back Stage – R$ 140,00 3X Cartão

Vendas oline: www.fabricaingressos.com 6X

Com informações da assessoria