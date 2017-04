Handebol ganha adeptos e cresce no Amazonas

Criado durante a Primeira Guerra Mundial, pelo professor Karl Schelenz e inicialmente praticado por moças, mas que depois se estendeu por toda a Europa, o handebol é um dos esportes mais praticados em todo o mundo e vem em pleno desenvolvimento no Estado do Amazonas.

E o que tem influenciado no seu crescimento são as conquistas nos últimos anos, em especial em âmbito nacional, fato este que desperta o interesse de curiosos que não conhecem o esporte e incentiva a adesão de novos atletas à prática da modalidade esportiva.

O presidente da Liga de Handebol do Amazonas (Liham), Auricélio Pessoa, destaca as competições nacionais e citou, por exemplo, as conquistas da equipe Adalberto Vale na Liga Nacional Conferência Norte e na fase final da Liga Nacional.

Outra conquista do Adalberto Valei foi no feminino, onde a equipe conquistou o vice-campeonato da Copa do Brasil, em Manaus.

O dirigente cita também outro destaque: a Nilton Lins, consagrada como campeã em Cuiabá, em 2016, no masculino, também na Copa do Brasil. Com o resultado, a equipe se classificou para disputar a segunda divisão da mesma competição, este ano.

O dirigente destaca que os profissionais que trabalham no interior do Amazonas encontram dificuldades para praticar o esporte, mas mesmo assim, conseguem realizar seus projetos dentro da modalidade.

“As dificuldades que os atletas do interior enfrentam para a prática esportiva são iguais em todas as modalidades por conta da nossa geografia. O handebol está presente em todos os municípios, tanto que nos jogos escolares é uma das modalidades com grande participação, ficando atrás apenas do futsal”, explica o dirigente para em seguida ressaltar que em breve, o próximo passo da Liga será adotar o profissionalismo.

“Na Região Norte temos a melhor posição no ranking da confederação de handebol, e em nível nacional estamos sempre nos apresentando muito bem. Claro, que no Sudeste e Sul, o handebol já se profissionalizou, mas aqui ainda estamos caminhando para esse patamar”, pontua o dirigente.

Para conseguir bons resultados em âmbito internacional, Auricélio informa que a Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) investiu alto. Segundo ele, esses investimentos refletiram como desenvolvimento do esporte em todo o país.

“As seleções brasileiras principais (masculina e feminina) no último ciclo olímpico, foram comandadas por técnicos estrangeiros, o que dá visibilidade ao esporte. A equipe feminina já foi campeã mundial em 2013. O Brasil e a Coreia do Sul, são as únicas equipes campeãs mundiais que não são europeias. Agora a confederação já executa o novo ciclo olímpico”, conclui.

Força e títulos para o interior

No Amazonas, o handebol está em constante evolução e sempre passando por renovações de jogadores em todo Estado.

E é justamente este processo de renovação que dá às equipes do interior a força para continuar na disputa e não deixar o esporte abandonado.

A equipe de Itacoatiara, pode servir de exemplo. O time conquistou o título inédito do adulto em 2015, sendo a primeira equipe do interior na história a vencer o Amazonense na modalidade.

Um dos resultados mais significativos dos desportistas ribeirinhos vem da cidade de Urucará, no handebol feminino durante os Jogos Escolares do Amazonas (JEAs).

A equipe é atual pentacampeã da competição, com os títulos de 2010, 2011, 2014, 2015 e 2016.

Para o treinador urucaraense, Antônio Paes de Andrade, conhecido como Totó, as conquistas são resultado de um trabalho iniciado 11 anos atrás.

“Entendi que precisava de um trabalho de base e desde 2005, sempre ficava pelo meio do caminho, mas quando voltava para o interior, trabalhava cada vez mais forte. Depois de muito trabalho, nosso primeiro título veio em 2010, quando vencemos a equipe da escola estadual Ernesto Penafort ”, encerra.

Paulo Rogério

EM TEMPO