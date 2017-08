Hamburgueria Gourmet oferece desconto no Laranjeira Food Truck

Visão e pesquisa garantiram o sucesso do empreendimento – Divulgação

Ainda que seja atividade antiga, a venda de comida de rua, que surgiu a partir da primeira década do século 21, com o comércio em Food Truck “restaurante sob rodas” é uma das opções de alimentação fora de casa durante o dia de trabalho acelerado, e a adoção por parte do público executivo.

As feiras gastronômicas e os Food Parks, estão surgindo especialmente para abrigar os caminhões e carros que vendem comidas, como o Laranjeiras Food Park, em Manaus, localizado na Rua Rio Grande do Sul, número 13 Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul.

Uma das opções de alimentação é a Hamburgueria Gourmet “Snack Rock Burguer”, um food truck que fez parceria com o Economiza Manaus, oferecendo o combo caramelizado (um snack caramelizado + um refrigerante + uma porção de batata frita) com 20% de descontos.

Combo caramelizado é um dos sucessos da casa

Com um ano de experiência no mercado, o food truck do Snack Rock Burguer mantêm o método de preparar produtos frescos e artesanais para agradar o paladar dos consumidores.

“Já gostava de trabalhar com cozinha e apareceu a oportunidade de ter o trailer. Pesquisei o mercado nessa área e apostei na ideia de trabalhar com hambúrguer artesanal” explicou Álvaro Assis Neto, proprietário do food truck.

O trabalho de preparação deu resultados, e o empresário colhe os frutos do empenho.

“Hoje temos um espaço bem considerável para os clientes, e já temos clientes fiéis. Não trabalhamos com produtos industrializados, somente produtos frescos”, contou.

