Hambúrguer gourmet é tendência em Manaus

O Dia Mundial do Hambúrguer é comemorado no próximo domingo, 28 de maio. A história do surgimento desse prato, presente na culinária internacional, é um tanto controversa, mas é fato que o consumo é datado de séculos atrás. No entanto, nos últimos anos, a receita deixou de lado o caráter tradicional – a simples combinação de pão, carne bovina e queijo – para ganhar novos ingredientes. A tendência chegou ao país há pouco mais de três anos e, em Manaus, o hambúrguer artesanal ou gourmet está bastante presente nas hamburguerias.

Na Home’s Burger, localizada na rua Rio Javari, bairro Vieiralves, Zona Centro-Sul, que trabalha apenas com serviço de entregas, há uma variedade de recheios (alcatra, picanha, frango e calabresa com carne) e pães (bola, parmesão, australiano) que compõem o cardápio. De acordo com o proprietário da empresa, Felipe Bevenuto, um dos diferenciais é o hambúrguer de hot dog, o Home’s Dog, que leva carne em forma de salsicha.

No total, são sete tipos de hambúrguer, que variam entre R$ 16 e R$ 25. O preço do combo mais caro, que inclui refrigerante e batata frita, custa R$ 32. Entre as principais opções estão o Heavywheight, “peso pesado” em inglês, que leva duas porções de carne de 150 gramas cada, ovo, cheddar, alface americana e cebola roxa.

O Consulado do Hambúrguer, situado na rua 45, no Parque 10, Zona Centro-Sul, oferece opções temáticas inspiradas em países americanos e europeus, com dois tipos de carne: carne caseira comum e recheada. São três opções de recheio: cheddar, muçarela e catupiry.

Conforme a chefe de cozinha do estabelecimento, Jéssyca Dias, os carros-chefes da casa são o parisiense (com geleia de pimentões vermelhos e amarelos, cream cheese e bacon), o americano (mix de queijos provolone, muçarela e cream cheese) e o havaiano (com abacaxi, queijo cheddar e bacon). Há ainda o “caboquinho”, que inclui queijo coalho, o hambúrguer recheado, tucumã e banana caramelizada ao redor do prato. No Consulado, os preços variam de R$ 15 a R$ 30.

O Eddy’s Burger, que fica localizado na rua Rio Jutaí, no bairro Vieiralves, disponibiliza opções clássicas e gourmet. Segundo o proprietário Edcarlos Coelho, sua hamburgueria oferece a maior variedade de recheios de carne da cidade. “Dispomos de cordeiro, salmão, alcatra, fraldinha, picanha, calabresa, linguiça de frango, linguiça toscana e carne de porco no cardápio”, informa. O local tem ponto fixo de atendimento e ainda conta com delivery. Os preços dos hambúrgueres variam de R$ 13 a R$ 35. O rodízio, que funcionará no próximo domingo (28), custa

R$ 39 por pessoa.

No WTF Burgerchef, também situado no bairro Vieiralves, na rua Ituananna, o principal segredo na preparação dos hambúrgueres é a mistura de carnes, conhecida como “blend”, de acordo com a dona da empresa, Flávia Ribeiro. “O que muda é a gramatura da carne, mas o nosso segredo está nessa mistura”, conta. São oferecidos oito tipos de queijo e onze tipos de molho. O cardápio também é internacional, mesclando referências da culinária americana, asiática e de outras partes do mundo.

O sanduíche mais pedido é o que leva o nome do estabelecimento WTF (“What The Fuck”, em inglês). O prato leva duas carnes de 90 gramas, pimentão salteado (passado na chapa com molho shoyu), cogumelo japonês, cebola caramelizada, bacon, creme de mostarda e mel e molho rosé. Outro hambúrguer que faz sucesso entre os clientes, segundo Flávia Ribeiro, é o “Da Madafaker”, que leva um “blend” de carne de 120 gramas, maionese francesa, abacaxi flambado, queijo gouda, cebola caramelizada, bacon, alface e tomate.

‘Gourmetização’

Segundo Victor Israel, do blog É de Comer, a “gourmetização” do hambúrguer começou a virar tendência há cerca de três anos no Brasil. “O hambúrguer artesanal não era comum no país. Várias pessoas foram trazendo essa cultura para cá, começando por São Paulo. Acho que é importante, como qualquer novidade gastronômica, para que as pessoas tenham acesso a novos

sabores”.

SERVIÇO

Eddy’s Burger (rua Rio Jutaí, no bairro Vieiralves, Zona Centro-Sul)

(92) 3307-5107/ 98125-6691

WTF Burgerchef (rua Ituananna, Vieiralves)

(92) 99179-6489/ 98268-3357

Home’s Burguer (rua Rio Javari, Vieiralves) – apenas delivery

(92) 3030-4040/ 99159-5999

Consulado do Hambúrguer (rua 45, Parque 10, Zona Centro-Sul)

(92) 3346-1353/ 98229-9934

Kássio Nunes

EM TEMPO