Haddad se fazia de ‘João-sem-braço’ ao ser cobrado sobre dívidas, diz delatora

A empresária Mônica Moura disse em depoimento que integra delação premiada que a campanha de Fernando Haddad (PT) à prefeitura de São Paulo em 2012 foi paga com R$ 20 milhões provenientes de caixa 2, vindos da Odebrecht e de Eike Batista. A campanha teria custado ao todo R$ 50 milhões.

Moura disse que Haddad não se envolveu nas negociações financeiras e que, ao ser cobrado por atrasos de pagamentos da campanha, “dizia que não era com ele e mandava procurar o [João] Vaccari”, disse Moura, mencionando o ex-tesoureiro do PT. “O Haddad meio que fazia o João-sem-braço. ‘Não tenho nada a ver com isso'”.

Segundo ela, no início da campanha ficou acertado que Vaccari e Antonio Palocci se encarregariam dos pagamentos via caixa 2 e Chico Macena, que depois seria secretário de Haddad na prefeitura, cuidaria das doações oficiais.

De acordo com Moura, os pagamentos recebidos de forma oficial e o dinheiro vindo da Odebrecht, pagos parte em espécie e parte em uma conta no exterior, vieram no prazo. Já os R$ 5 milhões de caixa 2 que seriam pagos pelo PT não foram pagos, e a dívida só foi quitada em 2013.

“O Vaccari me dizia: ‘Falo com Haddad e ele diz que não tem nada a ver com isso. Agora que é prefeito, ele poderia conseguir uma empresa que pagasse isso pra vocês. Mas ele tira o corpo fora'”, disse Moura.

De acordo com ela, Vaccari disse que o pagamento sairia graças ao apoio de Lula, que pediu a um empresário para honrar essa dívida: Eike Batista.

Moura então passou a tratar com Flávio Godinho, braço-direito de Eike, que fez o pagamento do valor no exterior. Foi a mesma informação dada por Mônica em um depoimento em abril.

Rafael Balago

FolhaPress