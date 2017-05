Hackers voltam a clonar telefone de Hissa e tentam aplicar novos golpes

Pela segunda vez, em menos de 20 dias, o presidente estadual do Partido Democrático Trabalhista (PDT), deputado federal Hissa Abrahão, divulgou, na noite desta segunda-feira (29), que teve o número de telefone clonado. A invasão, segundo o parlamentar, ocorreu por volta das 19h, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp.

Segundo Hissa, os hackers pediram transferências bancárias em nome dele. A assessoria do deputado divulgou nota, onde o parlamentar orienta amigos, funcionários e familiares a não responderem mensagens enviadas pelos criminosos.

No último dia 11, o político amazonense registrou Boletim de Ocorrência (B.O), no Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), após ter, pela primeira vez, o telefone clonado. Na ocasião, um hacker aplicou golpes de transferências bancárias em amigos e funcionários do parlamentar.

De acordo com um comunicado divulgado pela assessoria do parlamentar, as pessoas que sinalizavam positivamente o pedido eram orientadas a realizarem transferências bancárias em quantias que variavam de R$ 900 a R$ 6 mil, gerando um prejuízo de quase R$ 25 mil.

Por fim, o parlamentar salienta que, em momento algum, deu sua conta bancária para que fosse transferido valor em dinheiro. Ele ressalta que a conta usada pelos criminosos é de uma mulher, que está sendo investigada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). Hissa informou que quem foi vítima do bando criminoso procure a polícia e denuncie o caso.

Nesta terça-feira (30), o deputado prometeu denunciar o caso na Polícia Federal.

Isac Sharlon

EM TEMPO