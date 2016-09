Gusttavo Lima será uma das atrações na gravação do DVD de Marília Mendonça, em Manaus

Cantor, músico e compositor. Essa é a definição do artista sertanejo Gusttavo Lima. O autodidata da cidade de Presidente Olegário (MG), que toca violão, viola, guitarra, bateria, baixo e sanfona, chegou ao mercado fonográfico com notoriedade: o mineiro é o responsável por dar o tom a diversas canções sertanejas que fazem sucesso nas paradas de todo o país.

Com uma estreia surpreendente, o jovem tem orgulho da sua trajetória como músico. Gusttavo, que já cantou na Folia de Reis com seu pai, saiu de casa aos nove anos de idade para trilhar sua carreira ao lado se seus irmãos com quem formava uma banda. O artista, que também já fez dupla sertaneja com um amigo, deu início a sua carreira solo aos 18 anos. Hoje, carrega em sua bagagem mais de 150 composições.

Nivaldo Batista Lima, ou simplesmente Gusttavo Lima (nome artístico que adotou quando era da dupla Gusttavo e Alessandro), em 2010 gravou seu primeiro CD e DVD, “Inventor dos Amores”, com 22 músicas, onde 16 são composições próprias. Produzido por Pinócchio, o trabalho ganhou destaque entre os fãs da música sertaneja devido ao sucesso das canções “Caso Consumado”, “Revelação”, “Rosas, Versos e Vinhos”, “Cor de Ouro” e, principalmente, “Inventor dos Amores”, que projetou seu nome para o Brasil inteiro. O álbum foi recheado de participações especiais, como da dupla Jorge & Mateus (na canção “Inventor dos Amores”), Maria Cecília & Rodolfo (“Te Quero Sim”), Guilherme & Santiago (“Larguei de Ser Besta”) e de Edson, da dupla Edson & Hudson (“Super Homem”).

O artista faz parte do casting da Som Livre desde o seu primeiro disco. Estourou rapidamente nas rádios do país com suas músicas românticas, dançantes e contagiantes, passando a ser um grandes nomes dos principais eventos do país.

Logo no início da sua carreira, o cantor sertanejo subiu ao palco do Parque de Exposições de Patos de Minas (MG), na Festa Nacional do Milho, no mês de junho, e levou ao delírio um público de 60 mil pessoas por mais de três horas, durante a gravação do seu segundo CD e DVD, “Gusttavo Lima e Você”. O álbum, de 12 faixas inéditas, trouxe o hit “Balada”, de Cássio Sampaio, uma das músicas mais executadas do Brasil, alcançando o Top 10 da Billboard Brasil. O trabalho, que recebeu o Disco de Platina, contou ainda com três composições de Gusttavo: “Demais da Conta”, parceria com André Mineiro, “Fora do Comum”, com Deluka, e “Eu Te Achei”, com Mateus Liduário. Já entre os grandes sucessos, o cantor não deixou de fora os hits “Inventor dos Amores”, “Cor de Ouro”, “Refém”, entre outros.

Dando sequência a sua discografia, Gusttavo Lima gravou no Credicard Hall, em São Paulo (SP), seu terceiro projeto, “Gusttavo Lima Ao Vivo em São Paulo”, que vendeu mais de 90 mil cópias em apenas três semanas. A primeira aposta do disco foi “Gatinha Assanhada”, que, inclusive, entrou para a trilha sonora da novela “Salve Jorge”, da Rede Globo, e teve o clipe gravado em Ibiza (Espanha). Mesclando o sertanejo de moda de viola, romântico e universitário, ele esteve acompanhado por uma banda exclusiva para este disco que, a exemplo dos dois anteriores, trouxe a direção de Anselmo Troncoso.

Gusttavo Lima ultrapassou as fronteiras do Brasil para ganhar o mundo. Logo em janeiro, ele esteve nos Estados Unidos, onde realizou sua primeira e bem-sucedida turnê internacional. Seis meses depois, retornou ao país para gravar seu primeiro DVD internacional, no Hard Rock Live, em Orlando (Flórida). O trabalho, que conta com 20 faixas, marca a comemoração dos quatro anos da carreira profissional do artista.

Na internet, Gusttavo Lima é um dos cantores sertanejos mais populares da atualidade, registra marcas expressivas: mais de 9,7 milhões de curtidas em sua página no Facebook; supera 4 milhões de seguidores no Twitter, 812 mil followers no Instagram e mais de 175 milhões exibições em seu canal oficial no YouTube.

Este ano ele voltou totalmente renovado apostando em hits contagiantes que levantam o público, com o álbum “50/50” quinto do cantor sertanejo Gusttavo Lima lançado em julho. O show de gravação aconteceu em Caldas Novas. O título “Fifty 50/50 Fifty” foi escolhido pelo próprio cantor pelo fato do repertório ser composto por 50% de música romântica e 50% de música de balada.

O novo projeto marca a parceria inédita entre Gusttavo Lima e o renomado produtor musical Dudu Borges. De acordo com o produtor, o disco é um dos melhores entre os que ele já produziu. Anteriormente, Gusttavo já havia trabalhado com Eduardo Pepato e Maestro Pinocchio.