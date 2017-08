Gustavo Lins é atração nacional deste sábado na ‘Meia Noite Acaba’

O artista que iniciou a carreira de forma muito precoce, coleciona diversos prêmios como discos de ouro e platina, sete álbuns e dois DVDs – Divulgação

Conhecido no cenário nacional pelas composições românticas como ‘Pra ser feliz’, ‘Só de olhar’ e ‘Deixa eu te querer’, o cantor e compositor Gustavo Lins será atração deste sábado (19), na roda de samba “Meia Noite Acaba”, localizada na Avenida Nilton Lins, 3855, Parque das Laranjeiras. O show terá início a partir das 19h. Uendel Pinheiro e Jamblacks também tocam no evento.

Leia também: Público lota ‘Copa’ para receber ídolos do pagode

Com apenas 16 anos, o artista que iniciou a carreira de forma muito precoce, coleciona diversos prêmios como discos de ouro e platina, sete álbuns e dois DVDs, além de mais de 180 músicas gravadas por ele e por artistas consagrados, como Alcione, Belo, Péricles, Exaltasamba, Harmonia do Samba, e o Grupo Tá Na Mente.

A festa ainda terá a promoção “No camarim com Gustavo Lins”. Para participar, basta acessar as redes sociais da casa, curtir e compartilhar a imagem oficial, marcar um amigo e utlizar a hastag#gustavolinsnomeianoiteacaba. O resultado do sorteio acontece no dia 19.

Os ingressos para o show custam R$ 30 e já estão sendo vendidos antecipadamente no local, no Lanche do Edmilson e Rali Multimarcas (ambos no Parque 10). Maiores informações: 98408-0007.

Com informações da assessoria