Gustavo Lima apresenta novo show, ‘50/50’ no próximo dia 8, em Manaus

O CD “50/50”, isso mesmo 50% romântico e 50% “baladeiro”, já pensou em algo que se identificasse mais com Gusttavo Lima? Ele já fez sucesso com “Gatinha assanhada”, “Fui fiel”, entre tantas outras. Comprovando o quanto o cantor tem intimidade com estes dois diferentes universos. Foi essa a proposta do quinto DVD de Gusttavo Lima, gravado na cidade turística de Caldas Novas/GO, nos dias 25 e 26 de março de 2016. O novo trabalho, assinado pela Som Livre, chega às lojas no próximo dia 22 de junho e também estará disponível para download nas plataformas digitais.

Gusttavo orquestrou uma série de mudanças, na produção musical gravou pela primeira vez com Dudu Borges, e também estreando, na direção de vídeo estava Raoni Carneiro. Mesmo com uma agenda intensa de shows, o cantor não abriu mão de cuidar de cada detalhe pessoalmente: confiou a sua equipe a missão de tirar o projeto do papel para tomare forma física, e deixar exatamente como imaginou.

Estrutura montada no Lagoa Thermas Parque

“Uma logística de doido…(risos), mas eu queria que fosse em Caldas e desse jeito”, comenta o cantor. Gusttavo está coberto de razão ao afirmar sobre a difícil logística. Caldas Novas é uma cidade turística e toda a estrutura e equipamentos tiveram de ser levados partindo de outras cidades, como São Paulo, Goiânia e Rio de Janeiro, tudo com a finalidade de integrar a natureza à tecnologia. O cenário com fundo vazado conseguiu essa junção com perfeição. Luzes eram projetadas por entre as árvores, causando um efeito diferenciado.

A abertura teve o ineditismo da sincronia perfeita entre fogos de artifícios e acordes. Literalmente um show à parte. Em seguida, teve início a grande balada do Gusttavo Lima com “Minha namorada me deixou (Tô solteiro)”. A sanfona deu o tom principal, canções românticas eram intercaladas. Um dos momentos mais marcantes do DVD foi a interpretação de “Cuidar de você”, voz e piano.

Gusttavo terminou sua gravação com um hit emplacado. “Que pena que acabou” virou um jargão entre convidados e público. O refrão era entoado por todos os cantos e de fato é a marca do DVD 50/50. Foi a primeira faixa a ser disponibilizada em seu canal oficial do YouTube que está em vias de atingir os 50 milhões de visualizações.

Esforço de mais de 1 ano recompensado

Foram audições com compositores em sua casa, músicas que chegavam via WhatsApp, site, e-mail, enfim… Não faltou disposição para definir as 21 faixas do repertório final. Hoje, a frase mais comum entre as pessoas que fazem parte do show business é: “Gustavo acertou em cheio no DVD!”, que assim seja!

Incansável talvez seja este o principal adjetivo que podemos atribuir a Gusttavo Lima desde o dia em que decidiu gravar a entrega do produto final. Foram noites em claro; na fase de produção dos arranjos esteve ao lado de Dudu com suas opiniões: “Acho que devemos colocar um violão ali, um solo aqui”. Rotina repetida na entrega do vídeo, nenhum detalhe passou despercebido, o cantor sempre soube exatamente que queria mostrar ao seu público.

Desde de quando tomou a decisão de conduzir sua carreira, não se omitiu, muito pelo contrário, segue uma rotina de empresário e artista. Atribui tarefas, mas está ali, para se certificar que tudo está saindo como ele planejou. “Eu estabeleci um dia da semana para ir ao escritório e me reunir no escritório”. Essa foi uma regra aplicada em toda produção e execução de 50/50, e este é o principal motivo para este DVD ser visto! Afinal, se alguém conseguiu, de fato, imprimir sua marca em um trabalho esta pessoa é Gusttavo Lima.