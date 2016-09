Gustavo Henrique rompe ligamento e não defende mais o time neste ano

O zagueiro Gustavo Henrique rompeu o ligamento anterior cruzado do joelho esquerdo e não defende mais o Santos nesta temporada. O camisa 6 sofreu a lesão na derrota para o Sport por 1 a 0, no último sábado (24), na Ilha do Retiro, em Pernambuco.

O ‘UOL Esporte’ confirmou a informação entre os profissionais do clube. A ideia é que Gustavo Henrique seja operado ainda nesta semana. O departamento médico apenas aguarda o joelho do atleta desinchar.

É a segunda vez que Gustavo Henrique passará por cirurgia ligamentar no joelho. Em 2014, o zagueiro rompeu o ligamento do joelho direito.

Gustavo Henrique, segundo apurou o ‘UOL Esporte’ no clube, já estava sendo cotado por Tite para defender a seleção brasileira.

O defensor também esteve na mira de clubes europeus na última janela de transferências, e chegou a ser sondado por representantes do Bayern de Munique, da Alemanha.

Sem Gustavo Henrique, o experiente David Braz voltará a ser titular ao lado de Luiz Felipe na zaga. O técnico Dorival Júnior ainda tem mais duas opções para o setor -Lucas Veríssimo e Fabián Noguera.

Vitor Bueno

Além de Gustavo Henrique, o técnico Dorival Júnior perdeu o meia Vitor Bueno. Exames constataram uma lesão de grau 2 na coxa esquerda. Com isso, o atleta deve desfalcar o time por um mês.

Vale lembrar que, Ricardo Oliveira, já desfalcou o Santos por lesão muscular nos últimos dois jogos. O centroavante ainda é dúvida para o duelo contra o Internacional, nesta quarta-feira (28), na Vila Belmiro, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Por Folhapress