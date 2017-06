Gusta Stockler estreia peça nacional em Manaus e bate um papo com o EM TEMPO

Os dramas e os dilemas da juventude sempre estiveram presentes nos vídeos do youtuber e agora ator Gustavo Stockler, 26, que estreia em Manaus a primeira temporada do espetáculo “Manual de Sobrevivência do Jovem Contemporâneo” neste domingo (25), às 17h, no Teatro Manauara, localizado nas dependências do Manauara Shopping (Avenida Mário Ypiranga, Adrianópolis).

Natural de Osasco (SP) Gusta, como é conhecido na internet, acumula 6 milhões de seguidores em dois canais, onde posta esquetes de humor, comentários sobre situações do seu cotidiano, além de um daily vlog (espécie de diário em vídeo).

O espetáculo é novidade na carreira artística de Gusta, acostumado às lentes de sua câmera para expor suas ideias. Em seu mais recente canal, o Gusta TV, ele documenta as suas novas experiências nas artes cênicas e preparação para o lançamento da peça, além de comentar assuntos diversos. Ele conversou com o EM TEMPO e falou sobre sucesso, futuro entre outros assuntos, confiram:

EM TEMPO: O espetáculo fala de como lidar com a juventude. E em um dos seus vídeos, você relata que já passou por crise existencial. Foi essa a motivação para a criação do enredo da peça? Como surgiu essa história?

Gusta: Na verdade o espetáculo fala sobre tudo, vários momentos e várias lembranças que todo já passamos e aprendemos, desde se fingir ser outra pessoa pra conquistar a pessoa que gosta, até brigar com os pais por não ir numa festa, e recuperando a importância de tudo o que aprendemos nisso.

EM TEMPO: Você já relatou que era tímido. Como foi a superação desse obstáculo para subir ao palco?

Gusta:A timidez foi uma evolução junto com o canal, com o tempo fui perdendo a vergonha e lidando melhor com tudo.

EM TEMPO: Em meados de 2015, você só trabalhava com vídeos no Youtube e já falava da vontade de ser ator. Como surgiu a oportunidade de atuar? Como tem sido essa nova fase na sua carreira?

Gusta: Nos vídeos em si eu já atuo, mesmo que de forma mais simples, mas em internet – o filme”, onde fiz Wesley, me fez ter um amor maior pelo atuação. Eu queria poder passar alguma mensagem pro público e ao mesmo tempo atuar, e vi no teatro essa oportunidade, de me testar, evoluir, divertir e passar algo.

EM TEMPO: Você já disse que Jim Carrey e Adam Sandler estão entre os seus atores favoritos. O que te cativa e serve de inspiração na atuação deles?

Gusta: O fato de ser algo natural deles. Gosto do que é mais simples, embora eu vejo muita diferença entre Adam e Jim, cada um me inspira de uma forma. Jim por ter uma capacidade incrível de fazer personagens, e Adam por ser ele e conseguir mesmo assim me divertir em qualquer produção.

EM TEMPO: Antes de fazer vídeos para o YouTube, você foi fotógrafo de bandas famosas. Qual a sensação que você tem ao lembrar do início da carreira e comparar com a sua realidade hoje? Como você avalia todas essas mudanças?

Gusta: Penso nisso todos os dias e sou grato todos os dias. Já passei bastante dificuldade como fotógrafo, e hoje, consigo produzir coisas que me fazem feliz e ajudar muita gente. Acho que tudo na vida acontece por algum motivo, e foi necessário eu passar por tudo que passei, da forma que passei para estar aqui hoje e consegui cada dia mais alegrar as pessoas que me acompanham.

EM TEMPO: Além do ‘nomegusta’, você criou um segundo canal, o Gusta TV, que é um diário de gravações e da sua rotina. O que te motivou a virar youtuber?

Gusta: Primeiro foi a liberdade criativa que o YouTube proporciona. Eu consigo ser o diretor, o roteirista, o ator e isso acho lindo. Mesmo que complexo para executar, gosto do desafio. E mesmo os videos de “dia a dia” existem uma produção, porque não consigo deixar de ter olhar fotográfico pra tudo que vejo.

EM TEMPO: Como você enxerga o seu futuro? Quais são as suas metas?

Gusta: Prefiro não ver meu futuro, prefiro deixar que Deus trace ele por mim. Eu sigo sempre dando meu melhor nas coisas que me faz feliz e no que eu posso trazer de felicidade para as outras pessoas. Já realizei tantos sonhos, acho que o que vier é lucro e vou ser grato! Mas eu ainda quero ter uma alpaca.

Kássio Nunes

EM TEMPO