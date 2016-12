Guerra se despede na Colômbia e é aguardado pelo Palmeiras para assinar

O meia Alejandro Guerra, 31 anos, é esperado pelo Palmeiras para realizar exames e assinar contrato nas próximas horas. Questões finais relacionadas à transferência foram acordadas com o Nacional de Medellín-COL e deixaram o jogador a apenas um passo da mudança para o Brasil. A negociação já era considerada muito bem encaminhada desde a semana passada.

Venezuelano, Guerra até já participou de uma festa de despedida promovida por amigos e torcedores de sua atual equipe em Medellín, no domingo.

Eleito o melhor jogador da última Copa Libertadores pela Conmebol, Guerra teve a saída também confirmada como muito provável por Victor Marulanda, gerente do Nacional.

“Estamos esperando que possa resolver até amanhã. Estamos muito contentes com ele, mas creio que de acordo com as conversas, possivelmente suceda”, disse à Antena 2.

Os valores pela compra de Guerra e o tempo de contrato ainda são mantidos em sigilo pelo Palmeiras, que venceu a concorrência do Santos na disputa pelo jogador.

Além dele, o Palmeiras contratou outros dois meias para 2017, Raphael Veiga (ex-Coritiba) e Hyoran (ex-Chapecoense), além do atacante Keno (ex-Santa Cruz).

Folhapress