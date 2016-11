Guardas municipais reivindicam pagamentos de salários atrasados em Rio Preto da Eva

Com objetivo de reivindicar melhorias na estrutura de trabalho e o pagamento de salários atrasados, 120 guardas municipais fizeram uma manifestação, na manhã desta sexta-feira (4), na frente da sede do Previdência Social (INSS) do município de Rio Preto da Eva (distante a 57 quilômetros de Manaus). Esta é a quarta ação da categoria que entrou em greve e está trabalhando em apenas 30% da carga horária.

A presidente da Associação dos Guardas Municipais de Rio Preto da Eva, Enair Cunha, afirmou que a categoria tem buscado maneiras para resolver as questões trabalhistas, as condições de trabalho que estariam defasadas, além do pagamento dos salários atrasados. E, por meio de assembleia geral com os guardas, os servidores decidiram que fariam a manifestação para pressionar a gestão municipal.

“Tentamos acordos as quais não foram cumpridos. Estamos aqui reivindicando os dois meses de salários atrasados. Fizemos um acordo com o prefeito Ernani, que semana que vem vai ter reunião com o Sindicato dos Guardas Municipais do Amazonas (Sindguarda), para mostrar nossa insatisfação. Dois meses de salários atrasados e a falta de estrutura são os principais problemas. Isso é de responsabilidade da prefeitura para conosco, que somos o braço da segurança em Rio Preto da Eva”, disse.

O comandante da guarda municipal, João Pedro Alves de Souza, também explicou que o prefeito do município, Ernani Nunes Santiago, chegou a um acordo em reunião realizada na quinta-feira (3), mas que a manifestação seguiu para que os direitos fossem garantidos. Inclusive, ainda não há previsão para o pagamento do décimo terceiro.

“Tivemos reunião com o prefeito que disse que o pagamento sairá no próximo dia 10 e a outra parcela até o dia 30. Enquanto isso, fazemos a manifestação e ainda estamos em greve. Com a orientação do jurídico, todos os 120 guardas da cidade e da zona rural estão trabalhando, mas em apenas 30% do tempo” destacou.

João Pedro ainda ressaltou que os guardas são responsáveis por cobrir todo entorno do patrimônio público em Rio Preto da Eva e também de praças e balneários, mas não estão conseguindo fazer o trabalho direito por estarem sem estrutura. Entre as reclamações estão a falta de fardamento e carros para o patrulhamento.

A equipe do portal EM TEMPO tentou entrar em contato com o prefeito Ernani, mas foi informada que ele se encontrava em reunião. Fomos atendidos pela esposa dele e também secretária de Assistência Social, Diene Marialva Santiago. Ela explicou que a situação com os guardas municipais já está acertada e que o atraso foi decorrente da falta de recursos para cobrir os salários. Ainda conforme a secretária, a antiga prefeitura deixou muitas dívidas, o que teria provocado a situação. Ela ainda reiterou que o pagamento será feito no dia 10 de novembro e a segunda parcela no dia 30.

Manoela Moura

Portal EM TEMPO

Com informações de Joandres Xavier