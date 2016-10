Guarani vence ASA em Campinas garante vaga na Série B em 2017

O Guarani obteve vaga para competir a Série B do Campeonato Brasileiro em 2017, após vencer o ASA de Arapiraca por 3 a 0, na partida de volta das quartas de final da fase eliminatória da Série C neste sábado (8), no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

Depois de perder o jogo de ida por 3 a 1 em Alagoas, o time do interior de São Paulo entrou em campo precisando marcar ao menos dois gols e não sofrer nenhum para voltar à segunda divisão nacional.

Leandro Amaro, aos 24 minutos do primeiro tempo abriu o placar depois de uma cobrança de falta. Após falha na reposição de bola pelo goleiro do ASA, Thiago Braga, Eliandro marcou aos nove e fechou o resultado com outro gol, aos 27 do segundo. Com a vitória, o Guarani ainda avançou às semifinais e segue na briga pelo título da Série C.

Campeão do Brasileiro em 1978, o clube vivia uma das maiores crises de sua história, quando em 2014, com dívidas de quase R$ 250 milhões e problemas na direção, quase foi rebaixado à Série D nacional.

Por Folhapress