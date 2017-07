Guará, o homem da bola parada do futebol amazonense

Ex-jogador é visto por muitos como o eterno camisa 6. Empresário após pendurar as chuteiras, ele não pretende se envolver mais com futebol – Fotos: Arthur Castro

Muitos jogadores deixaram saudades e despertam a curiosidade dos torcedores. Onde moram? O que fazem da vida? Para responder essas questões, o PÓDIO inicia uma nova série de reportagens especiais sobre craques que marcaram época no futebol. O primeiro a ser recordado é Isaac Guaracy da Silva Vilhena, mais conhecido como Guará, 44. Ele foi o lateral-esquerdo e direito nos anos 1990, e até hoje paira a dúvida se ele é

destro ou canhoto.

“Enganamos times do Brasil inteiro com o Guará infiltrando pela esquerda, com o apoio do Neto, que é canhoto e caiu mais pelo lado do campo e entrava em diagonal. Era uma jogada fundamental. Ninguém sabia qual era o pé ideal do Guará, chutava bem com as duas”, conta o técnico na época, Aderbal Lana.

O ídolo alviceleste foi o autor do gol do título da Seletiva para a Copa dos Campeões de 2001, um dos feitos mais importantes do Tufão da Colina. Ele foi também tricampeão estadual 1997/1998/1999 e do Norte 1999/2000/2001, e vice-campeão brasileiro da Série C.

Leia também: América dominou futebol amazonense nos anos 1950

Guará foi revelado pelo Sul América e atuou no Nacional e no Fluminense-BA antes de ser comprado pelo São Raimundo. Agora sócio e administrador de uma microempresa de comunicação gráfica e refeições coletivas, o ex-camisa 6 alviceleste encerrou a carreira pelo Fast contra o Alético-MG, pela Copa do Brasil de 2009, e resolveu trocar as chuteiras pelo escritório de negócios.

“Tenho uma microempresa que presta serviços a credores de outras firmas paulistas e também de Manaus. Graças a Deus, consigo me manter e tenho minhas coisas. Consigo conciliar os meus negócios e sempre estou com a rapaziada do título de 2001. O pessoal se reúne para fazer o que mais gostamos, que é jogar futebol”, conta.

Guará lembra que chegou a ganhar um bom dinheiro no tempo áureo do São Raimundo, mas, sem ter maturidade, gastou demais.

“Ganhamos muito dinheiro, sim, mas não tive a cabeça para administrar o momento e acabei que gastando muito também. Talvez eu poderia estar em um patamar mais elevado. Mas posso dizer que sou muito feliz hoje”, conta o ex-jogador, que quando chegou ao time da Colina comprou o seu primeiro carro modelo Escort em 1997 e logo depois trocou por um Corsa Sedan do ano, em 1999.

Se hoje o público dificilmente reconhece um jogador de futebol local, na época do auge do São Raimundo, nomes como o de Guará, Iuna, Marcelo Araxá e Delmo eram tietados nas ruas da cidade.

“Uma vez, no supermercado, um torcedor me pediu um autógrafo e uma camisa. Isso é gratificante, é o resultado de anos trabalhando para o futebol amazonense. Marquei com ele e dei de presente a camisa, enfim, a mesma camisa que hoje estou aqui vestido e ele está me emprestando, até porque doei todas as minhas quando jogava. Sempre que andava no shopping me reconheciam. O São Raimundo fez ficarmos conhecidos no Amazonas. Coisa que não acontece com os jogadores dos dias de hoje”, compara Guará.

O ídolo alviceleste foi o autor do gol do título da Seletiva para a Copa dos Campeões de 2001

‘O gol mais top’

Após eliminar o Atlético Huila na fase inicial da Copa Conmebol de 1999, o São Raimundo encontrou pelo caminho nas quartas de finais o Sport Boys, do Peru. Após um empate em 1 a 1 fora de casa, o Tufão goleou por 4 a 0 no jogo de volta diante de 30 mil pagantes. Guará fechou a goleada com um lindo gol de “totó” por cima do goleiro peruano.

“Eles tinham um costume de jogar fazendo uma linha de impedimento. O Sidney foi o responsável maior pela jogada, pois com uma inteligência incrível ele conseguiu me enxergar vindo de trás da linha do meio de campo e me colocou frente ao goleiro em velocidade. Vi que o goleiro saiu muito rápido do gol e me restava dar um toque de cobertura nele. Fui muito feliz no lance. Foi o gol mais bonito que marquei nos meus 20 anos de carreira”, relembra.

Se o gol mais bonito foi contra o Sport Boys, o mais importante aconteceu em 2001. Após vencer a Copa Norte, o São Raimundo encarou o Sport (vice-campeão da Copa do Nordeste) e o Goiás (campeão da Copa Centro-Oeste) em uma se seletiva para classificar as duas melhores colocadas para quartas de final da Copa dos Campeões. O Tufão arrancou um 0 a 0 diante dos pernambucanos na Ilha do Retiro, Goiás e Sport empataram em 1 a 1 e o time baré precisava somente vencer os esmeraldinos para garantir a vaga.

Leia também: Time amazonense de futebol júnior busca ajuda privada para competição na Argentina

Com um Vivaldão lotado, o Tufão empatava por 1 a 1 até os 43 minutos do segundo tempo, resultado que eliminava o time amazonense. Porém, o meia Neto, que havia feito o gol de pênalti, sofreu uma falta na entrada da grande área, próximo à meia-lua e ideal para quem é destro. Guará cobrou no ângulo direito, sem mínimas chances para o arqueiro esmeraldino.

“Quando eu peguei a bola para cobrar a falta, o Luíca, que jogou contra o Goiás várias vezes no Campeonato Goiano, veio me dizer que o Harlei costumava dar um passo à frente nos lances de bola parada. Então, eu precisei mandar aquela falta bem colocada e com um pouco de força. O Harlei não conseguiu chegar a tempo na bola e fomos felizes naquela noite. Sinceramente, quando o Luíca veio e falou comigo, já estava confiante e fiquei mais ainda. Sem dúvida foi o meu gol mais importante e decisivo, que nos garantiu em uma competição com equipes somente de elite”, lembra.

Após o gol, mais de 30 mil pagantes foram ao delírio. O Alviceleste da Colina era o campeão da Seletiva e garantia vaga para disputar Copa dos Campeões ao lado de Flamengo, Corinthians, São Paulo, Cruzeiro, Coritiba, Sport e Bahia. O time do Amazonas foi eliminado pelo Cruzeiro na primeira fase, com dois reveses por

1 a 0 e 5 a 1.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO