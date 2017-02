Grupos sociais reagem contra extinção de Vara

O ensaio do Tribunal de Justiça do Estado (Tjam) de extinguir a Vara Especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescente causou reação entre movimentos sociais e motivou a elaboração de uma nota de repúdio contra o ato que, por enquanto, passa por um estudo para a viabilização. O documento contrário à extinção é de autoria do Fórum Permanente das Mulheres de Manaus (FPMM) e justifica que sem o auxílio da Vara, processos com crimes contra crianças e adolescentes deverão ser encaminhados para varas comuns, o que geraria lentidão nos julgamentos.

A entidade integra 29 outros movimentos sociais, que buscam reivindicar a proteção em favor de mulheres, adolescentes e crianças.

Outro assunto abordado no documento é o posicionamento incisivo contra a ampliação do número de vagas de desembargadores, tratado na nota como efetivação de “7 deuses em seus olimpos”, ao fazer referência aos custos dos cargos de desembargadores aos cofres públicos. A nota argumenta que o custo de mais de R$ 10 milhões para a manutenção de cargos e salários desses novos gabinetes poderiam ser aplicados na Justiça de primeiro grau, em varas como Maria da Penha e na especializada em crimes contra a criança e adolescente e classifica a manutenção dos novos cargos como “sustento de privilégios”.

Uma das coordenadoras da FPMM e autora da nota de repúdio, Florismar Ferreira, revela a preocupação com a extinção da vara infantil. “Fomos conversar com o desembargador Flávio Pascarelli para ter detalhes sobre esta demanda que não está sendo atendida, mesmo havendo a necessidade de solucionar os mais de 30 mil casos que estão parados na vara”, disse, ao reforçar que mulheres e crianças serão as mais prejudicadas caso aconteça a extinção. Para ela, não há condições de haver encaminhamento de casos específicos para varas comuns. “Como vai ficar o caso de crianças em varas comuns, que não consegue dar sequência aos próprios casos?”, criticou.

Florismar adianta que a nota foi apenas um primeiro passo, que antecedem novas movimentações, caso a reivindicação não seja atendida. “Não dá para ficar parado. Queremos esta vara funcionando, porque existem crianças, que estão sendo mortas e estupradas. Se isso não for atendido, procuraremos o Ministério Público e faremos atos, que ainda não podem ser divulgados”, acrescentou.

Reunião

Na última-quinta-feira, o Fórum Permanente participou de uma reunião com o presidente do Tjam, desembargador Flávio Pascarelli e entregou a nota de repúdio para a apreciação.

Ontem, o tribunal posicionou-se sobre esta questão e confirmou a existência de um estudo para a retirada do caráter de “especializada” da vara, para que desta forma os processos relacionados a crimes contra crianças e adolescentes pudessem ser distribuídos para todas as Varas Criminais. Em resposta, o Tjam deixa explícito que as varas especializadas julgam somente de um tema específico, diferente das varas comuns. O tribunal deixa claro, que a medida tem por finalidade ampliar o número de varas que poderiam receber processos específicos e indica que o assunto exposto em nota de repúdio não corresponde com a verdade e é considerado pelo presidente Flávio Pascarelli como “lamentável”.

Fabiane Morais

EM TEMPO