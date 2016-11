Grupos protestam contra Renan Calheiros no próximo domingo em Manaus e em outras capitais do país

A exemplo do sucesso das manifestações ‘Fora, Dilma!’, que garantiram a saída da ex-presidente Dilma Rousseff do cargo, manifestantes buscam, agora, ter o mesmo êxito com o protesto ‘Fora, Renan!’, que pede a saída do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL). O evento está marcado para acontecer no próximo domingo, às 9h, no largo São Sebastião, no Centro de Manaus.

A manifestação terá o apoio do Movimento Somos Livres (MSL), Movimento Brasil Livre (MBL), Direita Amazonas, Amazonas em Ação e simpatizantes do movimento “Nas Ruas”, único que não possui representante regional. O ato acontecerá simultaneamente em todas as capitais do Brasil por meio do movimento Aliança Brasil.

O principal embasamento dos manifestantes para o pedido da saída de Renan Calheiros é pelo fato dele responder a vários processos e a articulação para o fim da Operação Lava Jato. Segundo o coordenador nacional e regional do MSL, Ronaldo Aleixo, outra questão que será levantada no momento do ato “Fora, Renan!” é a possibilidade de tornar crime o abuso de autoridade. “Nossa manifestação pretende pressionar ele (Renan), o Senado e o governo federal, para mostrar que a gente não dormiu, que estamos alertas em relação à política, que está suja”, explicou.

Uma das questões que serão esclarecidas no momento do ato é que as manifestações acontecem contra a corrupção e não com contra determinados partidos. “A gente espera receber na manifestação todos os simpatizantes da política de direita, todos os intervencionistas e todas as pessoas que estão lutando para um país melhor. Nós somos contra a corrupção”, disse. Para Aleixo, é importante mostrar que um político corrupto não pode estar à frente de um país, principalmente alguém com vários processos por corrupção. “Não podemos admitir ele no comando do Senado brasileiro, onde são aprovada as leis brasileiras”, acrescentou.

Uma das afirmações que prevaleceu em manifestações “Fora, Dilma!” indicava que, após o impeachment da ex–presidente, outros políticos também seriam destituídos dos seus cargos. Tomando essas informações como parâmetro, Ronaldo Aleixo informa que, caso aconteça a saída de Renan Calheiros, a intenção é continuar com a fiscalização da política até a próxima eleição em 2018, para que o país “entre em uma direção correta”.

Gastos Públicos

Ao se referir à PEC 55, que limita gastos públicos pelos próximos 20 anos e que irá entrar em votação no Senado ainda este mês, Ronaldo Aleixo afirma que é favorável. Para ele, a medida é necessária pelo fato da ex-presidente Dilma Rousseff ter causado “um buraco” no orçamento público. “Na manifestação, também vamos cobrar do presidente Michel Temer ações sobre a PEC, que é necessárias, mas não se pode aprová-la sem escutar a sociedade”, disse.

Para a fundadora e coordenadora do Movimento Amazonas em Ação, Iza Oliveira, a pressão que os movimentos irão fazer no dia 20 é para que o senador Renan venha a renunciar o cargo. E isso acontecerá pelo fato dele estar envolvido na Lava Jato e querer “travar” a operação. “Ele é uma pessoa suja e nós queremos que qualquer pessoa que esteja envolvida não fique impune. Nas primeiras manifestações, nós não lutamos contra a Dilma e, sim, contra um governo que estava acabando com o Brasil. Ela saiu, mas ficou alguns ‘filhotes’”, explicou. A intenção é dar lugar a políticos que querem trabalhar e que tenham “mãos limpas”.

Fabiane Morais

Jornal EM TEMPO